Обращение Дивнича к Алаудинову обернулось требованием извинений

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Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал от блогера, бойца ММА Макса Дивнича извинений за то, что тот очернил спецназ "Ахмат" и самого Алаудинова, причислив к спецназу "Ахмат" бойца чеченского происхождения, устроившего конфликт в Луганске.

Блогер Максим Дивнич опубликовал в своем Telegrram-канале видео о конфликте в луганском бассейне. По его словам, он вступил в конфликт с чеченским военнослужащим Алиханом Берсаевым, так как тот неприемлемо вел себя по отношению к девушкам. Также блогер заявил, что тот представлялся бойцом спецназа "Ахмат" и потребовал у главы спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова ответа за поведение бойца.

На одном из опубликованных в его Telegram-канале 17 июля видео, которые "Кавказский узел" не размещает из-за обилия ненормативной лексики, участник конфликта кричит: "Ты еще узнаешь, что такое "Ахмат"".

Алаудинов в ответе Дивничу заявил, что в канале у блогера "столько дней обливают грязью" "Ахмат" и самого генерал-лейтенанта. Он спросил, почему блогер требует от него ответа за действия всех чеченцев. При этом Алаудинов отметил, что боец, который конфликтовал в бассейне, "позор чеченской нации". "Он находится уже там, где он должен находиться. Он никогда не имел отношения к спецназу "Ахмат"", - заявил Алаудинов, отметив, что боец родился и вырос не в Чечне и был "оторван от корней". Также Алаудинов предложил Дивничу личную встречу, следует из видео, опубликованного поздно вечером 19 июля.

Кроме этого, он отметил, что Дивнич должен извиниться, в том числе за то, что не удалил из своего ролика и текста слова об "Ахмате". "Ты должен извиниться за то, что облил меня грязью в своем ролике, в своем тексте", - заявил Алаудинов.

Он также заявил о возможности уголовного преследования. "Мы являемся подразделением Минобороны России, может ты не знаешь, что за это есть уголовное ответственность. Это называется дискредитация подразделения Минобороны РФ".

Дивнич назвал слова Алаудинова манипуляцией. "Явная ложь, уже на следующий день я дал пояснение, что этот негодяй был не из Ахмата. Для чего эти манипуляции? Уголовная ответственность? Апти Алаутдинов будет писать на меня заявление", - поинтересовался он сегодня.

"В ролике есть обращение к Апти Алаудинову, но мы выяснили, что этот персонаж не имеет никакого отношения к спецназу Ахмат и просто бравировал их именем", - говорится в публикации т 17 июля, текст которой был изменен в 14.29 мск.

Сегодня в Telegram-канале Алаудинова появился репост нескольких обращений с призывом к Дивничу принести извинения.

В частности с подобным призывом выступил бывший депутат Смоленского горсовета Максим Баранов. "Максу Дивничу нужно извиниться перед героями СВО, перед ребятами из батальона имени Шейха Мансура, перед нашим уважаемым Героем России генерал-лейтенантом Апти Ароновичем Алаудиновым и перед Героями из Спецназа «Ахмат»", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Макс Дивнич вступал против строительство мечети в Москве. На фоне сообщений в соцсетях и СМИ о намерении властей разрешить построить мечеть около Святого озера, где уже находится православный храм, в Москве в начале 2023 года стали проходить акции протеста против строительства мечети, в них принимали участие, в том числе бойцы ММА, в частности, Максим Дивнич. А 3 апреля того же года в сети был опубликован видеоролик, на котором люди в военной форме, назвавшись участниками военной операции на Украине, пообещали воевать с участниками строительства мечети. В ролике не указана национальная принадлежность военных, но в соцсетях, в частности, в YouTube-канале "Утро февраля", утверждается, что заявление сделано от имени чеченских силовиков. Кадыров включился в вопрос строительства мечети в Москве, чтобы показать себя главным защитником мусульман России и продемонстрировать свое возросшее влияние, хотя формально он не имеет права вмешиваться в происходящие в другом регионе события, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и кавказовед.

"Кавказский узел" также писал, представители движения "Сорок Сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики. Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом за слова о его умственных способностях. Гавриил заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли".

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