Алаудинов лично извинился перед Гавриилом

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Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов персонально извинился перед схиигуменом Гавриилом за слова о его умственных способностях. Гавриил заявил, что у него "нет разногласий" с Алаудиновым после личной встречи, а его высказывание о мусульманах "неправильно поняли".

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Сорок Сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". Власти заставили православных активистов и Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция была выгодна обеим сторонам для пиара, указали аналитики.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что "старшие товарищи", которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Видеозапись встречи с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом Апти Алаудинов опубликовал вечером 19 июня в своем Telegram-канале. Встреча состоялась при участии лидера движения "Сорок Сороков" Андрея Кормухина в храме поселка Ракитное (Белгородская область).

По словам Алаудинова, при встрече он принес личные извинения священнику. “Чтобы все услышали: я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, которая не подобает мне как кавказцу, мусульманину”, - сказал он на видео.

Сам Гавриил заявил, что его высказывание о мусульманах “неправильно поняли”. “Сделали вброс, вырезав из проповеди 40 секунд, и подали таким образом”, - утверждает он. Священник заверил, что в его собственном роду были мусульмане, а фрагмент проповеди, который вызвал скандал, описывал “ваххабитов”.

Алаудинов подчеркнул, что конфликт возник из-за “вырванного из контекста” фрагмента речи Гавриила, в котором он при личной встрече нашел единомышленника. Все трое участников беседы сводили свои доводы к тому, что некие враги России стремятся разжечь в стране межконфессиональную рознь.

“Мы понимаем ситуацию совершенно одинаково. Те люди хотели поссорить православных и традиционных мусульман, чтобы в тылу родины, которая ведет тяжелую войну, создать хаос и неразбериху, может даже кровопролитие. Это, конечно, выгодно нашим врагам”, - уверен Гавриил.

В контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений конфликт Алаудинова и Гавриила стал примечательным случаем: в течение многих лет чеченские чиновники требовали публичных покаяний от своих оппонентов, но не приносили их сами, даже когда звучали такие призывы. Подробности этой практики описаны в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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