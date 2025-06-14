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22:45, 14 июня 2025

Православные активисты примирились с Алаудиновым

Аати Алаудинов среди представителей движения "Сорок Сороков". Скриншот фото из Telegram-канала "Кормухин"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители движения "Сорок сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных".

Как писал "Кавказский узел", Валаамский монастырь объяснил увольнение схиигумена с должности начальника сочинского подворья "политизацией проповедей" и запретил ему делать публикации в соцсетях или СМИ. В ситуацию, возникшую после резких высказываний схиигумена Гавриила и главы спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, вмешалось Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, полагают аналитики. 

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, которых он назвал "старшие товарищи", не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Лидер движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин отчитался в своем Telegram-канале о встрече с Апти Алаудиновым в связи с его словами о схиигумене Гаврииле.

По его словам, группа активистов отправился к главе спецназа "Ахмат", чтобы потребовать извиниться перед православным священником. "Изначально, мы хотели требовать от генерала публичных извинений, но после разговора поняли, что этого не надо делать. Нам стало достаточно того, что генерал признал, что в своих обзывательствах в адрес отца Гавриила был неправ, что не знал кто это, когда на эмоциях записывал ролик, и что его задел до глубины души тот самый эпизод из проповеди схиигумена, где он нелестно отзывался об исламе и мусульманах в Москве, обобщая всех", - написал Кормухин.

По его словам, они объяснили Алаудинову, что  "отец Гавриил не хотел обидеть всех мусульман, а его слова были адресованы именно тем тысячам и тысячам мигрантов, которые привозят в Россию не только свой труд, но и политический радикальный ислам ваххабитского толка".  "Апти Аронович услышал наши аргументы, мы вспомнили про недавно арестованного муллу в Ростове-на-Дону, который был связан с событиями, произошедшими в СИЗО-1 Ростова, когда год назад террористы-ваххабиты захватили заложников. Генерал сказал, что в проповеди отца Гавриила этих уточнений не прозвучало, а это обидело многих мусульман в России", - указано в сообщении.

Силовики отчитались о задержании "гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка" по делу об участии в экстремистской организации и нападении на человека. Источники сообщили, что по этому делу задержан "главный муфтий Ростовской области" Ахмед Абусупьянов, который принимал участие в переговорах с заключенными, которые в июне 2024 года  захватили в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО №1. 

По словам Кормухина, встреча с Алаудиновым продолжалась 8,5 часов. "Мы много с генералом проговорили о прошлом, настоящем и будущем, о вызовах, которые стоят перед Россией. Говорили о демографии, о русофобии, о чеченофобии. Говорили об опасности тезиса "Россия для русских"", - сообщил представитель движения.

По словам Кормухина, участники встречи поняли, что "Апти Алаудинов не враг русским и православным, а друг". В подарок ему они преподнесли стяги со Спасом и Богородицей.

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Автор: "Кавказский узел"

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