Усилия власти и церкви предотвратили эскалацию после слов Алаудинова и схиигумена Гавриила

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В ситуацию, возникшую после резких высказываний схиигумена Гавриила и главы спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, вмешалось Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Валаамский монастырь объяснил увольнение схиигумена с должности начальника сочинского подворья "политизацией проповедей" и запретил ему делать публикации в соцсетях или СМИ.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Роль Кремля, Минобороны и РПЦ в ситуации, которая привела к отстранению от должности схиигумена Гавриила и извинениям Апти Алаудинова оценили в комментарии «Кавказскому узлу» директор по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета (Нью-Йорк) Сергей Чапнин, эксперт Института экономической политики им. Гайдара (Москва) Сергей Жаворонков Сергей Жаворонков и политолог Андрей Кошкин.

«Следует различать, с одной стороны, церковные, а с другой, общественно-политические последствия алармистского и довольно дикого для монаха-затворника высказывания. Церковные власти приняли решение сместить схиигумена Гавриила с должности начальника подворья, и на этом поставлена точка. По церковной линии больше ничего не будет, и я даже не исключаю, что через некоторое время он может быть восстановлен в должности, мол, РПЦ не прогибается под окрики чеченских командиров или даже чиновников министерства обороны. Общественно-политические последствия – это другая, вполне самостоятельная история, которая развивается без участия Гавриила. Кампанию против Апти Алаудинова ведут совсем другие силы, которые ни к подворью, ни к Валаамскому монастырю никакого отношения не имеют. И пока рано говорить о том, как мусульманская умма на это отреагирует и отреагируют ли на это публично государственные чиновники», - сказал Сергей Чапнин.

"Давление Кремля навряд ли имело место: сейчас священники не находятся в таком положении, когда власти их считают моральными авторитетами, - скорее власти используют их в своих интересах, а неугодных лишают служения", - отметила ранее глава комитета Гражданское содействие* Светлана Ганнушкина*.

Чапнин разделяет мнение, что ситуация обошлась без вмешательства Кремля. «Однако я не исключаю, что наместник Валаамского монастыря епископ Панкратий (Жердев) проконсультировался с Кремлем в частном порядке. Как известно, на Валааме находится дача Путина, поэтому Панкратий имеет необходимые связи в администрации президента, и я не сомневаюсь, что в данном случае он ими воспользовался. Но это было сделано непублично. Что касается вопроса, почему РПЦ в этом конфликте не защитила Гавриила более активно, то возникает вопрос, а зачем? С точки зрения Московской патриархии Гавриил – это вовсе не та фигура, которую следует защищать», - отметил Чапнин.

Он также объяснил, что с канонической точки зрения схиигумен Гавриил не находится в епархиальном подчинении. «Он состоит в братии (монашеской общине) ставропигиального монастыря, который прямо подчиняется патриарху Кириллу, минуя епархиальные структуры. Все решения принимает наместник, и в данном случае это епископ Панкратий. Вполне вероятно, что он известил о своем решении и Синодальную комиссию по монастырям и монашеству, и канцелярию патриарха», - сказал эксперт.

Он также добавил, что извинения Алаудинова не стали отправной точкой для использования чеченской практики публичных извинений православными активистами. «Мы видим, что ряд православно-патриотических организаций использовали резкие и неуважительные слова Алаудинова, однако затем они дали задний ход и инициатива с письмами и петициями как будто по мановению волшебной палочки превратилась в инициативу отдельных частных лиц. И здесь, я думаю, вмешательство администрации президента очевидно. Власть приняла решение не раздувать этот конфликт. И это значит, что в ближайшее время всё сойдет на нет. По крайней мере в публичном пространстве», - подчеркнул Чапнин.

Православное движение "Сорок сороков" продолжает кампанию с требованием наказать Апти Алаудинова за слова о священнике.

Вмешательства Кремля не было, поскольку контроль над конфликтом в свои руки взяли чиновники из Минобороны, полагает Сергей Жаворонков. «Я думаю, что руководители Алаудинова по Минобороны указали на необходимость принести извинения. Российские власти позиционируют себя как защитники православия, а тут в грубой форме прозвучали высказывания в адрес православного священника. В этом смысле я допускаю, что его сверху попросили извиниться, что он и сделал», - сказал он.

Власти в этой ситуации были очень заинтересованы замять дело как можно скорее. «Они не были заинтересованы в продолжении конфликта, а также в том, чтобы эта тема продолжала звучать в публичном поле. Поэтому обе стороны этого конфликта получили намеки, что пора заканчивать, чтобы не было межрелигиозного напряжения», - отметил Жаворонков.

«Позиция созданного Сталиным Московского патриархата очень хорошо описана в знаменитом «Великопостном письме» Солженицына тогдашнему Патриарху Пимену (опубликовано в 1972 году – прим. «Кавказского узла»). В нем писатель говорит, что у церкви есть свое мнение по любому вопросу в далекой Африке, но по происходящему в своей стране никогда ничего (не говорится). Эта традиция церковным начальством фактически поддерживается», - отметил он.

Политолог Андрей Кошкин уверен, что правильные решения с обеих сторон не дали конфликту разрастись. «Извинения одной стороны и отстранение от должности другой стороны привели к тому, что конфликт был исчерпан», - сказал он.

По его мнению, конфликт решился без вмешательства Кремля. «Когда прозвучали извинения, было понятно, что ситуация под контролем Минобороны. Но и церковь отреагировала правильно. Этот конфликт показал, как надо действовать, чтобы не было межрелигиозного столкновения», - отметил Кошкин.

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