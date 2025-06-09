Конфликт Алаудинова со священником создал прецедент в практике публичных извинений

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Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Извинения Апти Алаутдинова перед схиигуменом Гавриилом “Кавказскому узлу прокомментировали директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко, глава комитета Гражданское содействие* Светлана Ганнушкина*, чеченский политолог Руслан Кутаев* и эксперт Исследовательского центра "Сова"* Вера Альперович.

По мнению Минченко, извинения Алаудинова были в значительной степени вынужденными. "Учитывая тот факт, что он несколько раз сослался на "старших товарищей", я думаю, что ему кто-то порекомендовал, и понятно, что это не православная общественность. Сыграл свою роль кто-то из кураторов или из силовиков, кто ему предложил это сделать", - сказал Евгений Минченко.

Извинение носит явно формальный характер, отметил политолог. "Он сказал, что извиняется по принципу возраста, это не то же, что признание, что не надо оскорблять православных священников. Он отметил, мол человек старше меня, наверное, не надо было называть его дебилом, то есть извинения очень и очень относительные", - заявил Минченко.

Извинения со ссылкой на возраст со стороны Алаудинова могли быть также в некоторой степени искренними, предположила Светлана Ганнушкина*, отметив, что "у чеченцев уважение к старшим прививается с рождения".

"Но не исключено, что и свои его (Алаудинова) осадили. Кадыров хорошо чувствует границу своей вседозволенности. Давление Кремля навряд ли имело место: сейчас священники не находятся в таком положении, когда власти их считают моральными авторитетами, - скорее власти используют их в своих интересах, а неугодных лишают служения. Форма же публичного извинения стала обыденной в Чечне», - заявила Ганнушкина.

Жители Чечни регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как практика публичных извинений распространяется в регионах России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Руслан Кутаев* также считает, что извинения Алаутдинова обоснованы обычаем уважения к старшим. "Он мог погорячиться. Для чеченца, кавказца, мусульманина возраст человека независимо от его социального положения и принадлежности к какой-то религии или народу является действительно очень важным фактором, когда строятся отношения. Думаю, когда его гнев прошел, он, возможно, действительно это осознал, тем более он человек не последней величины в российской военной власти. Все это в совокупности привело к извинениям", - сказал он.

Кутаев* обратил внимание, что свою позицию в отношении враждебных высказываний священника Алаутдинов не изменил. "Главной причиной извинений все-таки послужил возраст этого священника. А по сути то, что Алаудинов говорил, было правильно: этот священник фактически всех мусульман Москвы назвал террористами, оболгал и оклеветал их. И он ничего другого, собственно говоря, и не заслуживал", - считает Кутаев.

Вера Альперович также обратила внимание на формальный и условный характер извинений Алаудинова, связав их появление с резонансом - по ее мнению, из-за публичного обмена оскорблениями и обвинениями "зрел большой скандал".

Публичное извинение чеченских чиновников, которые сами в течение многих лет требовали таких извинений от других, в некоторой степени уникален, полагает она. Эксперт напомнила, что требования публично извиниться звучали даже в адрес Рамзана Кадырова после его высказываний в адрес главы СКР Александра Бастрыкина.

"Из недавнего я помню, как многие требовали, чтобы Кадыров извинился за оскорбление Бастрыкина. Но случай извинений Алаутдинова уникален не тем, что потребовали, а тем, что он извинился", - резюмировала Альперович.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома - Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина После этого два депутата из Краснодарского края - депутат горсовета Кропоткина Сергей Кусмаков и член совета станицы Северской Сергей Климов, - призвали главу Чечни извиниться за критические высказывания в адрес Бастрыкина. Обращение неизвестных за пределами Кубани депутатов с таким требованием политологи и правозащитники назвали попыткой набрать популярность, прикрывшись защитой Бастрыкина.

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