RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:45, 8 декабря 2024

Кубанские депутаты призвали Кадырова извиниться перед Бастрыкиным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два депутата из Краснодарского края Сергей Кусмаков и Сергей Климов раскритиковали главу Чечни Рамзана Кадырова за критические высказывания в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина и призвали его извиниться.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России. Подросток, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк. Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что подросток принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана лишь на предположениях, заявил 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его словам, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Депутат горсовета города Кропоткина Сергей Кусмаков и депутат совета станицы Северской Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова принести извинения председателю Следкома России Александру Бастрыкину за критические высказывания.

"Меня возмущает, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину", - написал в своем телеграм-канале 5 декабря Кусмаков, добавив: "Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным". Он также опубликовал хештэг #кадыровизвинись.

В его поддержку выступил и Сергей Климов. В своем телеграм-канале он также опубликовал упомянутый хештэг и написал: "Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме президента! Бастрыкина в обиду не дадим".

14-летний чеченский подросток, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России. 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:15, 7 декабря 2024
Задержаны 12 подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане
20:03, 7 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
15:15, 7 декабря 2024
Free Press Unlimited выступила в поддержку журналистов Meydan TV
14:43, 7 декабря 2024
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
12:59, 7 декабря 2024
Корреспондент "Кавказского узла" задержан на месте протестов в Тбилиси
07:19, 7 декабря 2024
Боец из Туапсе убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru
04 декабря 2024, 12:00
Власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России
Игорь Храновский и молоток судьи. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Минэкономразвития России
28 ноября 2024, 09:32
Суд конфисковал имущество Храновского и членов его семьи
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
25 ноября 2024, 04:01
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru/
21 ноября 2024, 11:02
Власти признали убитыми на Украине более 5300 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
08:51, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
26
Кремль вновь официально не реагирует на выходки Кадырова
Фото
16:55, 4 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как наказывают за нарушение работы колонии
Все блоги
Справочник
Журналистка «ТВ Пирвели» Мариам Гаприндашвили получила тяжелую травму головы, когда вела прямой репортаж с акции протеста возле парламента, она сейчас находится в больнице. Фото JAMnews предоставлено телеканалом JAMnews: истории избитых в Тбилиси протестующих

Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Блогеры
Фото
17:48, 6 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
Анохина в списке самых влиятельных и вдохновляющих женщин года
Фото
08:51, 6 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
26
Кремль вновь официально не реагирует на выходки Кадырова
Фото
16:55, 4 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как наказывают за нарушение работы колонии
Фото
16:14, 28 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Сколько стоит моральный вред?
Фото
20:31, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
Кавказская война по Толстому
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Махачкала. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://mkala.ru/mycity/media/29
07 декабря 2024, 17:28
Интернет ограничен в Дагестане, Ингушетии и Чечне из-за учений Роскомнадзора

Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/
06 декабря 2024, 19:38
Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Ника Гварамия. Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge
06 декабря 2024, 15:48
Ника Гварамия арестован на 12 суток

Столб электролинии. Фото Елены Синеок. "Юга ру"
06 декабря 2024, 14:18
Жители Абхазии столкнулись с риском 16-часовых отключений света

Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Показать больше