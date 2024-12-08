Кубанские депутаты призвали Кадырова извиниться перед Бастрыкиным

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Два депутата из Краснодарского края Сергей Кусмаков и Сергей Климов раскритиковали главу Чечни Рамзана Кадырова за критические высказывания в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина и призвали его извиниться.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России. Подросток, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк. Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что подросток принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана лишь на предположениях, заявил 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его словам, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Депутат горсовета города Кропоткина Сергей Кусмаков и депутат совета станицы Северской Сергей Климов призвали главу Чечни Рамзана Кадырова принести извинения председателю Следкома России Александру Бастрыкину за критические высказывания.

"Меня возмущает, что глава региона позволяет себе "указывать на место" председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыкину", - написал в своем телеграм-канале 5 декабря Кусмаков, добавив: "Мы не позволим никому так обращаться с нашим богатырем Бастрыкиным". Он также опубликовал хештэг #кадыровизвинись.

В его поддержку выступил и Сергей Климов. В своем телеграм-канале он также опубликовал упомянутый хештэг и написал: "Никто не имеет права указывать Александру Ивановичу, что делать, кроме президента! Бастрыкина в обиду не дадим".

14-летний чеченский подросток, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

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