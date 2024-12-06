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19:38, 6 декабря 2024

Солтаев заявил о подлоге следствия в деле Мурдиева

Роман Мурдиев (cлева) и Мансур Солтаев. Фото: https://chechombudsman.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что Роман Мурдиев принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана лишь на предположениях. Следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России. Подросток, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк.

14-летний чеченский подросток Роман (также упоминается как Муслим) Мурдиев, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев заявил, что следствие, опубликовав видеозаписи драк в Москве, подтвердило, что версия следствия об участии Мурдиева в других драках основана лишь на предположениях. "Как мы видим по видеоролику, из предъявленных нескольких инцидентов мальчик присутствует лишь в одном эпизоде. Видео с дракой Мурдиева было опубликовано не полностью", - подчеркнул он, указал, что чеченский подросток в драке в парке "Ходынское поле" вмешался в драку, чтобы защитить своего знакомого, "здоровью которого мог быть причинен вред". Он указал, что драке "предшествовали грубые оскорбительные выражения" одного из подростков в адрес знакомого Мурдиева и самого чеченского подростка и его матери. 

В ходе очных ставок, проведенных с Мурдиевым, другие обвиняемые подтвердили его показания, что он пытался  "предотвратить указанные ссоры и драки, а также пояснили, что сам несовершеннолетний Мурдиев какого-либо участия в них не принимал". "Почему их никто не слушает? То, что Мурдиева Муслима нет даже рядом в инкриминируемых в других эпизодах, видно по распространенным ими же видеозаписям", - возмутился омбудсмен, заявив о подлоге следствия.

Он добавил, что сторона защиты не раз просила следствие, запросить и приобщить к материалам уголовного дела все записи с камер видеонаблюдения из ТЦ "Авиапарк"и с Ходынского поля, но в деле их нет.

Ранее Мансур Солтаев, который выступает в суде как общественный защитник подростка, заявил, что невиновность Мурдиева "не вызывает никаких сомнений". "С 27 декабря 2023 года  Мурдиев не имеет возможности проводить время вне дома из-за домашнего ареста. Он лишился права выходить за дверь квартиры даже на обязательно рекомендованные кардиологом прогулки. Мальчик посещает только процессы следствия и заседания суда", - заявил он в своем Telegram-канале 30 октября. 

4 декабря глава Чечни провел прямую линию, во время которой также предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

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