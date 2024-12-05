Песков отказался комментировать критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев в связи с высказываниями главы Чечни о профнепригодности глав Следкома и МВД России.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня Сегодня" слова Кадырова.

14-летний чеченский летний подросток Роман Мурдиев, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и уже семь месяцев находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru.Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева, сообщило сегодня ТАСС

"Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки - они дадут оценку", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов по этой теме.

4 декабря глава Чечни провел прямую линию, во время которой также предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак беспилотников.

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