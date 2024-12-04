Кадыров предложил использовать пленных украинцев для защиты от атак дронов

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Глава Чечни подтвердил атаку беспилотников по полку имени Кадырова и предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром в Грозном прозвучал звук взрыва, по мнению источников, это могла быть попытка атаки беспилотника "по одному из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

Информацию об атаке беспилотника по полку полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров подтвердил в ходе прямой линии. "Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка. Пострадали мирные люди", — привело его слова агентство "Чечня сегодня".

До начала прямой линии он опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с украинскими военнопленными, которые находятся в Грозном. На видео он поинтересовался у пленных, дают ли им "кушать". "Как будто с отдыха вы приехали", - сказал пленным Кадыров.

После этого он предложил использовать их для защиты объектов в Чечне. "Надо их по объектам, где фотосъемки делали со спутника американского, по этим объектам их на крыши поставить. Пусть охраняют наши территории <...> Каждый дрон, чтобы они сбивали, чтобы они защищали нашу республику", - сказал Кадыров на видеозаписи, обращаясь к сидящему рядом с ним главе правительства Чечни Магомеду Даудову.

Территория Чечни впервые с начала военной операции подверглась атаке дрона 29 октября, в результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки в Гудермесе Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Эти слова Кадырова можно расценить как свидетельство использования пленных в качестве "живого щита" и заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.«Это нарушение международного гуманитарного права, поскольку пленных вообще нельзя держать на военных объектах», - указал правозащитник Олег Орлов*. В адрес России в ходе СВО ранее не звучало подобных обвинений, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. Использование военнопленных для защиты каких-либо объектов нарушает статью 23 Женевской конвенции, пояснил военный юрист Артем Мугунянц. "Военнопленных должны располагать так же, как и местное гражданское население, в убежищах против воздушных налетов. Они должны иметь возможность отправляться в убежище, как только звучит сигнал тревоги. Все меры защиты для населения должны применяться также и к ним", – отметил Мугунянц.

С начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской области, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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