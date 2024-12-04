RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:35, 4 декабря 2024

Кадыров предложил использовать пленных украинцев для защиты от атак дронов

Рамзан Кадыров (слева) во время встречи с пленными украинцами. 4 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/RKadyrov_95/5276

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни подтвердил атаку беспилотников по полку имени Кадырова и предложил расставить украинских пленных по крышам объектов, которые могут стать целью атак.

Как писал "Кавказский узел", сегодня рано утром в Грозном прозвучал звук взрыва, по мнению источников, это могла быть попытка атаки беспилотника "по одному из объектов полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

Информацию об атаке беспилотника по полку полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова  Рамзан Кадыров подтвердил в ходе прямой линии. "Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка. Пострадали мирные люди", — привело его слова агентство "Чечня сегодня".

До начала прямой линии он опубликовал в своем Telegram-канале видео встречи с украинскими военнопленными, которые находятся в Грозном. На видео он поинтересовался у пленных, дают ли им "кушать". "Как будто с отдыха вы приехали", - сказал пленным Кадыров.

После этого он предложил использовать их для защиты объектов в Чечне. "Надо их по объектам, где  фотосъемки делали со спутника американского, по этим объектам их на крыши поставить. Пусть охраняют наши территории <...> Каждый дрон, чтобы они сбивали, чтобы они защищали нашу республику", - сказал Кадыров на видеозаписи, обращаясь к сидящему рядом с ним главе правительства Чечни Магомеду Даудову.

Территория Чечни впервые с начала военной операции подверглась атаке дрона 29 октября, в результате загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Утром в день атаки в Гудермесе Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Эти слова Кадырова можно расценить как свидетельство использования пленных в качестве "живого щита" и заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.«Это нарушение международного гуманитарного права, поскольку пленных вообще нельзя держать на военных объектах», - указал правозащитник Олег Орлов*. В адрес России в ходе СВО ранее не звучало подобных обвинений, отметил военный эксперт Василий Дандыкин. Использование военнопленных для защиты каких-либо объектов нарушает статью 23 Женевской конвенции, пояснил  военный юрист Артем Мугунянц. "Военнопленных должны располагать так же, как и местное гражданское население, в убежищах против воздушных налетов. Они должны иметь возможность отправляться в убежище, как только звучит сигнал тревоги. Все меры защиты для населения должны применяться также и к ним", – отметил Мугунянц.

С начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской области, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:29, 5 декабря 2024
Демонстранты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
13:41, 5 декабря 2024
Житель Северной Осетии повторно оштрафован за дискредитацию армии
12:55, 5 декабря 2024
Житель Ингушетии получил 11 лет за финансирование ИГ*
12:38, 5 декабря 2024
МВД Грузии сообщило о 15 уголовных делах против участников протестов
11:32, 5 декабря 2024
Офицер из Дагестана убит в военной операции
08:43, 5 декабря 2024
1
 Один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку
Все события дня
Новости
Следственный комитет. Фото Елены Синеок, Юга.ру
05 декабря 2024, 18:44
Следком ответил на критику Кадырова в адрес Бастрыкина
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
05 декабря 2024, 14:26
Песков отказался комментировать критику Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева
Владимир Колокольцев, Рамзан Кадвыров и Александр Бастрыкин. Коллаж "Кавказского узла". Фото: http://kremlin.ru Скриншот из видео: https://t.me/RKadyrov_95
05 декабря 2024, 08:05
Кадыров заявил о профнепригодности Бастрыкина и Колокольцева
Военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru
04 декабря 2024, 12:00
Власти признали убитыми на Украине 5400 бойцов с юга России
Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
04 декабря 2024, 10:42
Источники сообщили о взрыве в Грозном
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:55, 4 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как наказывают за нарушение работы колонии
Фото
16:14, 28 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Сколько стоит моральный вред?
Фото
20:31, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
Кавказская война по Толстому
Все блоги
Справочник
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото из Facebook* Publika.ge от 02.12.24, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1313595470040000&set=pcb.1313596083373272 Отставки несогласных: протест грузинских чиновников

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Здание парламента Грузии, где 14 декабря 2024 года пройдет голосование по выборам президента. Фото https://www.newsgeorgia.ge Главное о выборах президента Грузии-2024

Блогеры
Фото
16:55, 4 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как наказывают за нарушение работы колонии
Фото
16:14, 28 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Сколько стоит моральный вред?
Фото
20:31, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
3
Кавказская война по Толстому
Фото
10:52, 19 ноября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Остап Бендер отдыхает. О странной лояльности к мошеннику
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Полиция на улицах Тбилиси во время акции протеста. 4 декабря 2024 г. Фото Телеграм канал Tbilisi Life
05 декабря 2024, 16:19
Омбудсмен насчитал 188 случаев жестокого обращения с задержанными на протестах в Грузии

Церковь Святого Вознесения в Бердзоре (слева) и строящаяся на ее месте мечеть. Фото: Общество Русско-Арцахской дружбы
05 декабря 2024, 13:14
Карабахские активисты потребовали реакции ЮНЕСКО на уничтожение культурного наследия

Олег Шеин. Фото: https://astrakhan.er.ru/activity/news/oleg-shein-proigral-sud
05 декабря 2024, 10:24
Шеин* лишен депутатского мандата

Никол Пашинян. Скриншот видео от 4 декабря 2024 года. Телеграм-канал https://t.me/Nikol_Pashinyan_PM
04 декабря 2024, 17:14
Пашинян исключил возвращение Армении в ОДКБ

Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Тбилиси: наблюдатели требуют повторных выборов
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Ереван: Тунберг протестует против COP29
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Протестующие взяли в осаду парламент Абхазии
Показать больше