Требование извинений от Кадырова стало популистским ходом

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Обращение неизвестных за пределами Краснодарского края депутатов к главе Чечни связано с попыткой набрать популярность, прикрывшись защитой Бастрыкина. При этом требование извиниться может обернуться против них же, если Кадыров обратит внимание на него, считают политологи и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", два депутата из Краснодарского края, горсовета Кропоткина Сергей Кусмаков и совета станицы Северской Сергей Климов, призвали главу Чечни Рамзана Кадырова извиниться за критические высказывания в адрес главы Следкома России Александра Бастрыкина.

Рамзан Кадыров в ходе прямой линии 4 декабря заявил о профнепригодности руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – привело 4 декабря ИА "Чечня сегодня" слова Кадырова. Подросток Роман (также упоминается как Муслим) Мурдиев, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, обвиняется в избиениях несовершеннолетних на улицах Москвы, следует из заявления Следкома России. Ведомство обнародовало видеозаписи нескольких драк. Следком, опубликовав фрагменты видео драк подростков в Москве, подтвердил, что Мурдиев принимал участие лишь в одной из них, а версия о его участии в других драках основана на предположениях, заявил 6 декабря омбудсмен Чечни Мансур Солтаев. По его словам, следствие не приобщило к делу полные видеозаписи и проигнорировало показания других обвиняемых.

Требование кубанских депутатов к главе Чечни принести извинения за критику главы Следкома России "Кавказскому узлу" прокомментировали глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, бывший депутат Александр Коровайный, политолог Андрей Гусий и правозащитник из Центра защиты прав человека "Мемориал"*.

Ответ Следкома на критику в адрес Бастрыкина и публикация фрагментов видеозаписей драк стали поводом для публичного требования кубанских депутатов к главе Чечни принести извинения председателю Следкома России, уверена Светлана Ганнушкина*.

"Публикация видео от Следкома, в котором они хотели показать вину мальчика, стала поводом для этих депутатов выступить с подобным требованием. Но здесь я бы хотела отметить то, что практика извинений Кадырова обернулась против него – теперь извиняться требует не он, а от него. Он же ввел эту практику и получается, что за что боролся, на то и напоролся. Депутаты эти решили воспользоваться этим же механизмом. Очень интересная ситуация», - сказала она.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

При этом она не исключает, что извиняться придется самим депутатам. "Возможно, будет циклическое развитие ситуации: Кадыров потребует извинений от этих депутатов. Не исключено давление в их отношении. У Кадырова больше силовых возможностей заставить этих депутатов извиняться, чем у депутатов. Будем наблюдать за тем, кто перед кем извинится",- отметила она.

Они недовольны тем, что глава Чечни оказывается сильнее их русского националистического влияния, и они ничего не могут сделать, потому что сила на чеченской стороне. Они не решались выступить против Кадырова, но ситуация с Бастрыкиным и его поддержка уже меняет ситуацию.

Ганнушкина* обращает внимание на то, что Кусмаков опубликовал хештэг #кадыровизвинись, который использован на ресурсе "Русской общины" города Мурино, где размещен пост "Я/Мы - Александр Бастрыкин. Русские - за Следственный комитет России". "Логика такая. Их раздражает Кадыров. Они недовольны тем, что глава Чечни оказывается сильнее их русского националистического влияния, и они ничего не могут сделать, потому что сила на чеченской стороне. Они не решались выступить против Кадырова, но ситуация с Бастрыкиным и его поддержка уже меняет ситуацию. Поддерживая и защищая Бастрыкина, они автоматически получают защиту главы Следкома. Это и помогло депутатам выступить с таким смелым призывом к Кадырову", - предположила правозащитница.

Правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"*, знакомый с чеченскими реалиями, считает, что стоит ожидать давления на депутатов со стороны Кадырова и извинений за призыв.

"Странно, что депутаты до сих пор не извинились. Сдает Кадыров позиции. Стоит ждать, что рано или поздно начнут оказать давление на них за такой шаг в отношении главы Чечни. Но кроме этого не очень понятно, почему со стороны СК и МВД нет другой реакции, кроме сфабрикованных видео", - сказал он "Кавказскому узлу".

Видеозапись, на которой Сергей Климов рассказывает о визите к его родным неизвестных, опубликована в Telegram-канале "Русские грамоты". "Бабушка говорит: какой-то амбал приезжал, спрашивал про тебя. Подозреваю, что это определённое психологическое давление", - говорит депутат в коротком видео. Телеканалу "Краснодар" он заявил, что скорее всего это были люли, не связанные с ситуацией по поводу призыва Кадырова извиниться. "Маловероятно, что это будет делать кто-то из представителей 95-го региона или «Ахмата», потому что они, скорее всего, просто вышли бы на меня, и если бы у них были какие-то вопросы, они бы их задали", - приводятся его слова на сайте телеканала. При этом Telegram-канал Сергея Климова на 00.25 мск 10 декабря недоступен.

По мнению правозащитника, призыв депутатов стал результатом их желания выслужиться перед главой Следкома. "Вообще Бастрыкин не нуждается в такой поддержке со стороны депутатов. Хотят выслужиться", - отметил он.

Активист, бывший депутат горсовета Ейска Александр Коровайный выдвигает три версии, объясняющие призыв депутатов.

«Тот факт, что чеченцам позволено гораздо больше, чем всем остальным, вызывает большой негатив у общественности. Я предполагаю, что есть три версии призыва этих депутатов. Первая версия: они это сделали для того, чтобы заработать политические очки, подумав, что их небольшая аудитория это прочтет и подумает «вау, какие они молодцы», а за пределами Краснодарского края никто и не узнает про это призыв, поскольку сами они не являются известными депутатами. Второй вариант: если все же заметят и Кадыров заставит их извиняться, то это повысит их узнаваемость не только в Краснодарском крае, но и за его пределами. Третья версия не исключает, что могли спустить команду сверху о том, что нужно встать на защиту Бастрыкина. Кто победит в этом противостоянии отчасти зависит и от общественного мнения. Не думаю, что депутатам звонили по команде Бастрыкина. Полагаю, что им могли дать такую рекомендацию из московского офиса партии "Новые люди"", - сказал он «Кавказскому узлу».

«Я достаточно давно в общественной деятельности и политике Краснодарского края, поэтому лично я знал их. Но знал исключительно как активистов, а не депутатов. Климов сейчас активно возит помощь, собирает деньги для российской армии. А Кусмаков известен тем, что получил мандат депутата от «Новых людей», но сразу же сдал его Даванкову. Никакая другая их деятельность неизвестна. Для справедливости надо сказать, что Климов в своем блоге когда-то поднимал проблемы краснодарцев, не своего региона, откуда он избран депутатом. Но я не знаю, как это помогло решению поднятых проблем. Еще он публиковал несколько оскорбительных постов в адрес Навального после его смерти. Это делает человек, который ходил в штаб Навального в качестве его сторонника", - рассказал он.

Сергей Кусмаков указал 9 декабря, что призыв к Кадырову извиниться перед Бастрыкиным не имеет национальной подоплеки. "Когда я призываю Кадырова извиниться перед Бастрыкиным, я призываю конкретного человека без учета его национальности. Был бы на его месте Собянин или Шойгу, я бы сделал тоже самое", - написал он 9 декабря в своем Telegram-канале. Он добавил, что если кто-то называет замечание главе республики - разжиганием, "он просто пытается спровоцировать конфликт".

Коровайный также добавил, что вряд ли эта история получит продолжение. "Мне кажется она ничем не закончится. Как и ситуация с Wildberries. Не будет однозначного победителя. Кадырову однозначно ничего за критику не будет, ему не такое прощали. Бастрыкин друг Путина, поэтому для него тоже никаких последствий не будет», - подытожил он.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. 20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение. Кадыров и сенатор Сулейман Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Краснодарский политолог Андрей Гусий также отмечает, что депутаты Климов и Кусмаков неизвестны за пределами края.

"Они не являются известными политиками, их знают только в Краснодарском крае. Есть несколько депутатов от разных партий, которые постоянно что-то предлагают запрещать, отменять, они из этого числа. Но это по сути даже не региональный уровень, они сельские депутаты по факту. Рамзан Кадыров не знает про их существование. Мне кажется, он даже не обратит внимание на их призыв. Сельский депутат что-то написал про главу Чечни, который уже давно имеет статус федерального политика. Это звучит смешно. Могли и Байдена призвать извиняться", - сказал он «Кавказскому узлу».

Версия о том, что им дали команду сверху не выдерживает критики. То есть они по всей стране не нашли никого получше, чем Климов и Кусмаков?

Гусий уверен, что депутаты действовали по своей инициативе. "Я очень хорошо знаю подноготную и могу сказать, что они по своей инициативе так поступили. Версия о том, что им дали команду сверху не выдерживает критики. То есть они по всей стране не нашли никого получше, чем Климов и Кусмаков? Кроме смеха это ничего не вызовет", - подчеркнул политолог.

14-летний чеченский подросток, имя которого публично назвал Кадыров, обвинен по делу о грубом нарушении общественного порядка и применении насилия и более полугода находится под домашним арестом в Москве, отметило 4 декабря Ura.ru. Поводом для уголовного дела послужила драка, в которой подросток, по его словам, заступился за своего знакомого 12-летнего мальчика. Защита настаивает на невиновности подростка. По словам адвоката, он защищал мальчика от другого участника конфликта, который вел себя агрессивно и провокационно. Помимо чеченского подростка, по делу проходят еще четверо обвиняемых. Судебный процесс запланирован на 18 декабря, уточнило издание.

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