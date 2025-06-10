×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:41, 10 июня 2025

Кампания в защиту отца Гавриила обернулась десятками заявлений против Алаудинова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Призыв не требовать восстановления схиигумена Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья Валаамского монастыря опубликован в Telegram-канале, где собраны его проповеди. Православное движение "Сорок сороков" продолжает кампанию  с требованием наказать Апти Алаудинова за слова о священнике.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре.  Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде. 

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов, прокомментировав перед этим высказывания блогера Арега Щепихина о мусульманах. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Схиигумен Гавриил призвал не выступать в его защиту

В Telegram-канале "Проповеди схиигумена Гавриила"  сегодня опубликовано сообщение с призывом не выступать против его отстранения от должности. 

"Схиигумен Гавриил категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия! Никакой бунт в нашей Церкви - неприемлем! Включая и против решений Церковноначалия!", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "под это дело активировалось и множество радикальных элементов из околоправославной среды". В сообщении высказывается надежда, что все "понемногу устроится".

Движение "Сорок Сороков" заявило, что не озвучивало требования восстановить схиигумена Гавриила в должности и  привлечь Апти Алаудинова к ответственности перед крестным ходом в Москве.

"Движение "Сорок Сороков" за 12 лет своей активной и многоплановой деятельности никогда не позволяло себе что-либо требовать от Матери-Церкви. Мы верные чада Церкви, а дети не могут требовать, они могут только просить. Во-вторых, Движение Сорок Сороков никогда не позволяло себе и не позволит, обращаясь к Матери-Церкви у Храма на Церковном мероприятии записывать видео, стоя в неподобающем для этого виде", - говорится в сообщении в Telegram-канале движения. Таким образом представители движения прокомментировали то, что мужчина, зачитавший обращение, пришел на крестный ход в шортах.

"Данный ролик, к сожалению, больше нанёс вреда общему делу, чем пользы, даже если он делался с благими целями", - говорится в сообщении.

Решение об отставке схиигумена Гавриила с должности несвоевременно 

Представитель РПЦ счел, что снятие с должности схиигумена Гавриила с должности в Сочинском подворье Валаамского монастыря следовало отложить.

Руководство Валаамского монастыря не оценило потенциальный (и реализовавшийся) резонанс от своего решения и то, что оно будет прочитано как связанное с высказыванием Алаудинова. Это, на мой взгляд, безусловно ошибка

"По моим сведениям, решение об освобождении игумена Гавриила от должности (но, что важно, без лишения права служить — речь никак не идёт о запрете в служении) назревало и готовилось давно по причинам, больше связанным с существенными ошибками в хозяйственном управлении подворьем, приведшим к большим сложностям для подворья, и лишь отчасти связано с его неудачными высказываниями в сети Интернет. Судя по всему руководство Валаамского монастыря не оценило потенциальный (и реализовавшийся) резонанс от своего решения и то, что оно будет прочитано как связанное с высказыванием Алаудинова. Это, на мой взгляд, безусловно ошибка, показывающая непонимание того, как и чем живёт общество. В конце концов, если даже решение назрело, в нынешнем контексте его можно было и следовало бы отложить", - написал в своем Telegram-канале архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Он также упомянул высказывания Алаудинова о христианстве и исламе, отметив, что   "синкретическое изложение взаимоотношений Ислама и Христианства" уже было свойственно Алаудинову, назвав "странными" его рассуждения на эту тему." Создаётся впечатление, что он пытается нивелировать различия между Православием и Исламом, уравнять значение Православия и Ислама для России и, таким образом, оспорить первенствующее историческое и культурное значение Православия для нашего Отечества", - написал архиепископ.

"Настанет день, когда будет объединение мусульман и христиан против войска Антихриста. Нам предстоит, мусульманам и христианам, еще полное объединение и война против войска Антихриста, в котором мы, даст бог, должны победить, однозначно. Это как раз и есть тот флаг, который будет той объединительной силой для того, чтобы мы устремились к нашему объединению", - заявил Алаудинов, объясняя появление Православного креста наравне с исламским полумесяцем на флаге "Ахмата" на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале журналистки "Вести.Курск" Анастасии Бабир 23 мая.

При этом архиепископ Савва  отметил, что отчасти отец Гавриил прав. "Православие есть абсолютная истина, а Ислам — ошибочное исповедание Бога. Если бы он говорил, что Ислам — такая же истина как Православие или что Ислам и Православие взаимно дополняют друг друга… вот тогда батюшку следовало бы лишать сана и отлучать от причастия. Собственно, даже проявляя человеческое уважительное отношение к православному священнику, любой мулла или имам без сомнения также считает, да и говорит своим единоверцам, что Ислам — религия истинная, а Христианство — нет", - говорится в записи от 7 июня, добавив при этом, что порой схиигумен Гавриил "нередко нёс… полную чушь в своих проповедях (например про то, что многие одарённые дети — это дети, рождающиеся одержимые бесами), - говорится в записи от 7 июня.

Православные активисты продолжают кампанию в защиту священника

Петиция с требованием восстановить схиигумена Гавриила в должности опубликована на сайте Petitions.Net, ее автор - писатель из Воронежа Дмитрий Бит-Шамай.

С каких пор стало так, что в ответ на видеообращение (оскорбление) любого мусульманина, отстраняют наше духовенство?

"С каких пор Православная церковь снимает священника с должности по указке военного из чуждой религии? Наше священство ведет свою паству ко спасению и говорит правду как есть? С каких пор стало так, что в ответ на видеообращение (оскорбление) любого мусульманина, отстраняют наше духовенство? Мы, как паства Русской Православной Церкви, требуем восстановить в должности Схигумена Гавриила и привлечь к ответственности Апти Алаудинова за оскорбление православного священника и угрозы его жизни!", - говорится в тексте петиции. 

По данным на 17.20 мск под ней подписались 16 человек.

На странице "Правозащитного центра "Сорок Сороков" сохраняется сообщение с призывом писать заявления в Следком России и Минобороны в связи с высказываниями Апти алаудинова в адрес схиигумена Гавриила.

Авторы сообщения прозвали подписчиков сообщать в комментариях об отправленных сообщениях, на 17.20 мск под запись насчитывается 115 комментариев. Ряд пользователей указали, что они отправили заявления в Следком, поставив знак "+" или военное ведомство, поставив знак "галочка", некоторые их них приложили скриншоты, информирующие о том, что заявление отправлено, в комментариях насчитываются десятки таких скриншотов. Часть комментаторов сообщала лишь о намерении отправить заявления, высказав свое мнение о словах Алаудинова.

"С удовольствием отправлю обращение и в СКР, и Минобороны. Надо наказать", - написал Владимир.

"Совсем страх потеряли, не стесняются выражаться в отношении священнослужителя, который сказал то что происходит ни кого не оскорбляя и не унижая, целиком и полностью согласна и поддерживаю отца Гавриила. Обязательно отправлю сейчас обращение!" - прокомментировала Елена Захарова.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:05, 10 июня 2025
Командир отряда из Астраханской области убит на СВО
10:04, 10 июня 2025
Спецслужбы заявили о предотвращении теракта в Краснодарском крае
23:49, 9 июня 2025
Бывший участковый со Ставрополья убит на Украине
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
11:57, 9 июня 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
Все события дня
Новости
Схиигумен Гавриил, Апти Алаудинов, Арег Щепихин (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://grozny.tv/news/army/65926, личная страница Арега Щепихин вКонтакте, скриншот видео проповеди схиигумена Гавриила
14:06, 10 июня 2025
Приближенные Кадырова продемонстрировали противоположную реакцию на исламофобские скандалы
Апти Алаудинов. Кадр видео в Telegram-канале от 4.06.25, https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/11142
22:50, 9 июня 2025
Конфликт Алаудинова со священником создал прецедент в практике публичных извинений
Похищение Арега Щепихина. 5 июня 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал "База"
12:52, 9 июня 2025
Источники сообщили об освобождении задержанных за похищение Щепихина
Учебник истории Чечни. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:48, 8 июня 2025
Учебник истории Чечни для школьников проходит экспертизу
Обращение зачитано перед крестным ходом в Москве. Скриншот фото из Telegram-канала "Федерация" от 08.06.25, https://t.me/c/1407069800/45987
18:54, 8 июня 2025
Требование привлечь к ответственности Алаудинова озвучено перед крестным ходом в Москве
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Коллаж “Кавказского узла”. Скришот https://islamnews.ru/2025/6/6/skhiigumen-gavriil-uvolen-za-nezdorovye-fentezi-o-sile-very-musulman, стоп-кадр видео от 03.06.25, https://www.instagram.com/p/DKbfka5R0RO (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России. Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Усман Аушев. Пресс-служба администрации Магаса / Telegram
09 июня 2025, 20:55
Дошло до суда дело бывшего мэра Магаса

Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / "Югополис"
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Видеообращение Патимат Гусейновой. 9 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_dagestana_kanal/33455
09 июня 2025, 13:51
Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше