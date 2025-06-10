Кампания в защиту отца Гавриила обернулась десятками заявлений против Алаудинова

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Призыв не требовать восстановления схиигумена Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья Валаамского монастыря опубликован в Telegram-канале, где собраны его проповеди. Православное движение "Сорок сороков" продолжает кампанию с требованием наказать Апти Алаудинова за слова о священнике.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре. Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов, прокомментировав перед этим высказывания блогера Арега Щепихина о мусульманах. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Схиигумен Гавриил призвал не выступать в его защиту

В Telegram-канале "Проповеди схиигумена Гавриила" сегодня опубликовано сообщение с призывом не выступать против его отстранения от должности.

"Схиигумен Гавриил категорически не благословляет писать или подписывать какие-либо петиции в его защиту или совершать иные подобные действия! Никакой бунт в нашей Церкви - неприемлем! Включая и против решений Церковноначалия!", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "под это дело активировалось и множество радикальных элементов из околоправославной среды". В сообщении высказывается надежда, что все "понемногу устроится".

Движение "Сорок Сороков" заявило, что не озвучивало требования восстановить схиигумена Гавриила в должности и привлечь Апти Алаудинова к ответственности перед крестным ходом в Москве.

"Движение "Сорок Сороков" за 12 лет своей активной и многоплановой деятельности никогда не позволяло себе что-либо требовать от Матери-Церкви. Мы верные чада Церкви, а дети не могут требовать, они могут только просить. Во-вторых, Движение Сорок Сороков никогда не позволяло себе и не позволит, обращаясь к Матери-Церкви у Храма на Церковном мероприятии записывать видео, стоя в неподобающем для этого виде", - говорится в сообщении в Telegram-канале движения. Таким образом представители движения прокомментировали то, что мужчина, зачитавший обращение, пришел на крестный ход в шортах.

"Данный ролик, к сожалению, больше нанёс вреда общему делу, чем пользы, даже если он делался с благими целями", - говорится в сообщении.

Решение об отставке схиигумена Гавриила с должности несвоевременно

Представитель РПЦ счел, что снятие с должности схиигумена Гавриила с должности в Сочинском подворье Валаамского монастыря следовало отложить.

Руководство Валаамского монастыря не оценило потенциальный (и реализовавшийся) резонанс от своего решения и то, что оно будет прочитано как связанное с высказыванием Алаудинова. Это, на мой взгляд, безусловно ошибка

"По моим сведениям, решение об освобождении игумена Гавриила от должности (но, что важно, без лишения права служить — речь никак не идёт о запрете в служении) назревало и готовилось давно по причинам, больше связанным с существенными ошибками в хозяйственном управлении подворьем, приведшим к большим сложностям для подворья, и лишь отчасти связано с его неудачными высказываниями в сети Интернет. Судя по всему руководство Валаамского монастыря не оценило потенциальный (и реализовавшийся) резонанс от своего решения и то, что оно будет прочитано как связанное с высказыванием Алаудинова. Это, на мой взгляд, безусловно ошибка, показывающая непонимание того, как и чем живёт общество. В конце концов, если даже решение назрело, в нынешнем контексте его можно было и следовало бы отложить", - написал в своем Telegram-канале архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Он также упомянул высказывания Алаудинова о христианстве и исламе, отметив, что "синкретическое изложение взаимоотношений Ислама и Христианства" уже было свойственно Алаудинову, назвав "странными" его рассуждения на эту тему." Создаётся впечатление, что он пытается нивелировать различия между Православием и Исламом, уравнять значение Православия и Ислама для России и, таким образом, оспорить первенствующее историческое и культурное значение Православия для нашего Отечества", - написал архиепископ.

"Настанет день, когда будет объединение мусульман и христиан против войска Антихриста. Нам предстоит, мусульманам и христианам, еще полное объединение и война против войска Антихриста, в котором мы, даст бог, должны победить, однозначно. Это как раз и есть тот флаг, который будет той объединительной силой для того, чтобы мы устремились к нашему объединению", - заявил Алаудинов, объясняя появление Православного креста наравне с исламским полумесяцем на флаге "Ахмата" на видеозаписи, которая опубликована в Telegram-канале журналистки "Вести.Курск" Анастасии Бабир 23 мая.

При этом архиепископ Савва отметил, что отчасти отец Гавриил прав. "Православие есть абсолютная истина, а Ислам — ошибочное исповедание Бога. Если бы он говорил, что Ислам — такая же истина как Православие или что Ислам и Православие взаимно дополняют друг друга… вот тогда батюшку следовало бы лишать сана и отлучать от причастия. Собственно, даже проявляя человеческое уважительное отношение к православному священнику, любой мулла или имам без сомнения также считает, да и говорит своим единоверцам, что Ислам — религия истинная, а Христианство — нет", - говорится в записи от 7 июня, добавив при этом, что порой схиигумен Гавриил "нередко нёс… полную чушь в своих проповедях (например про то, что многие одарённые дети — это дети, рождающиеся одержимые бесами), - говорится в записи от 7 июня.

Православные активисты продолжают кампанию в защиту священника

Петиция с требованием восстановить схиигумена Гавриила в должности опубликована на сайте Petitions.Net, ее автор - писатель из Воронежа Дмитрий Бит-Шамай.

С каких пор стало так, что в ответ на видеообращение (оскорбление) любого мусульманина, отстраняют наше духовенство?

"С каких пор Православная церковь снимает священника с должности по указке военного из чуждой религии? Наше священство ведет свою паству ко спасению и говорит правду как есть? С каких пор стало так, что в ответ на видеообращение (оскорбление) любого мусульманина, отстраняют наше духовенство? Мы, как паства Русской Православной Церкви, требуем восстановить в должности Схигумена Гавриила и привлечь к ответственности Апти Алаудинова за оскорбление православного священника и угрозы его жизни!", - говорится в тексте петиции.

По данным на 17.20 мск под ней подписались 16 человек.

На странице "Правозащитного центра "Сорок Сороков" сохраняется сообщение с призывом писать заявления в Следком России и Минобороны в связи с высказываниями Апти алаудинова в адрес схиигумена Гавриила.

Авторы сообщения прозвали подписчиков сообщать в комментариях об отправленных сообщениях, на 17.20 мск под запись насчитывается 115 комментариев. Ряд пользователей указали, что они отправили заявления в Следком, поставив знак "+" или военное ведомство, поставив знак "галочка", некоторые их них приложили скриншоты, информирующие о том, что заявление отправлено, в комментариях насчитываются десятки таких скриншотов. Часть комментаторов сообщала лишь о намерении отправить заявления, высказав свое мнение о словах Алаудинова.

"С удовольствием отправлю обращение и в СКР, и Минобороны. Надо наказать", - написал Владимир.

"Совсем страх потеряли, не стесняются выражаться в отношении священнослужителя, который сказал то что происходит ни кого не оскорбляя и не унижая, целиком и полностью согласна и поддерживаю отца Гавриила. Обязательно отправлю сейчас обращение!" - прокомментировала Елена Захарова.

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