Солтаев потребовал от отца Гавриила признать ошибку

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Схиигумену Гавриилу следует признать ошибочными слова о мусульманах, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне. Валаамский монастырь объяснил увольнение схиигумена с должности начальника сочинского подворья "политизацией проповедей" и запретил ему делать публикации в соцсетях или СМИ.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре. Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде. Призыв не требовать восстановления схиигумена Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья Валаамского монастыря опубликован в Telegram-канале, где собраны его проповеди. Православное движение "Сорок сороков" продолжает кампанию с требованием наказать Апти Алаудинова за слова о священнике.

Слова священнослужителя, который сравнил сотни тысяч верующих чуть ли не с террористами – это призыв к расколу общества, создание конфликтов на этнической и национальной почве, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Он отметил, что глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов "проявил уважение к возрасту богослова и извинился за произнесенные в его адрес резкие слова. "Хотелось бы, чтобы и отец Гавриил глубоко осознал и публично признал свою ошибку", - написал Солтаев в своем Telegram-канале поздно вечером 11 июня.

Пресс-служба Валаамского монастыря опубликовала разъяснения в связи с увольнением священника. В частности, в сообщении говорится, что решение об увольнении с настоятеля должности Сочинского подворья обсуждалось 5 июня Духовным собором Валаамского монастыря рассмотрел положение дел на Свято-Троицком Сочинском подворье. поводом для обсуждения стала ситуация в связи с рядом резонансных высказываний схиигумена Гавриила (Виноградова) в социальных сетях, вызвавших негативную реакцию в обществе и СМИ. Кроме того, обсуждалось "игнорирование им прежних неоднократных предупреждений Игумена Валаамского монастыря, в том числе прямого письменного благословения от 12 мая 2020 года о прекращении подобной деятельности"

"Схиигумену Гавриилу предписано в недельный срок удалить все аккаунты в социальных сетях, в том числе страницы Кавказского скита, запрещено размещать материалы в интернете или СМИ, а также любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений.Решение Духовного собора Валаамского монастыря об освобождении от должности схиигумена Гавриила (Виноградова) принято, учитывая более чем пятилетние безуспешные попытки Священноначалия обители воспрепятствовать политизации проповедей данного клирика", - говорится в сообщении в Telegram-канале монастыря.

При этом представители монастыря назвали неприемлемыми "носившие оскорбительный характер нападки на схиигумена Гавриила, который остаётся действующим священнослужителем Русской Православной Церкви". "Достоинство священного сана должно уважаться гражданами, независимо от их мировоззрения", - указано в сообщении.

По данным на 16.20 мск 12 июня канал "Кавказский скит" остается в Telegram, на него подписаны 15 385 человек. Последняя проповедь опубликована в нем 30 мая. Также не удален и канал "Проповеди схиигумена Гавриила", где насчитывается 8423 подписчика.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов, прокомментировав перед этим высказывания блогера Арега Щепихина о мусульманах. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

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