×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:20, 12 июня 2025

Солтаев потребовал от отца Гавриила признать ошибку

Схиигумен Гавриил. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Проповеди схиигумена Гавриила" от 14.01.2023, https://t.me/igumenN/319.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Схиигумену Гавриилу следует признать ошибочными слова о мусульманах, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне. Валаамский монастырь объяснил увольнение схиигумена с должности начальника сочинского подворья "политизацией проповедей" и запретил ему делать публикации в соцсетях или СМИ.

Как писал "Кавказский узел", перед крестным ходом в Москве 8 июня православные активисты потребовали дать правовую оценку словам Апти Алаудинова о схиигумене Гаврииле, уволенном после высказывания о мусульманах. Они также призвали восстановить последнего в должности в Валаамском монастыре. Извиниться перед схиигуменом Гавриилом главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова убедили "старшие товарищи", а не требования православных активистов, но в контексте созданной властями Чечни практики публичных извинений этот случай стал единственным в своем роде.  Призыв не требовать восстановления схиигумена Гавриила в должности настоятеля Сочинского подворья Валаамского монастыря опубликован в Telegram-канале, где собраны его проповеди. Православное движение "Сорок сороков" продолжает кампанию  с требованием наказать Апти Алаудинова за слова о священнике.

Слова священнослужителя, который сравнил сотни тысяч верующих чуть ли не с террористами – это призыв к расколу общества, создание конфликтов на этнической и национальной почве, заявил уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев.

Он отметил, что глава спецназа Ахмат Апти Алаудинов "проявил уважение к возрасту богослова и извинился за произнесенные в его адрес резкие слова. "Хотелось бы, чтобы и отец Гавриил глубоко осознал и публично признал свою ошибку", - написал Солтаев в своем Telegram-канале поздно вечером 11 июня.

Пресс-служба Валаамского монастыря опубликовала разъяснения в связи с увольнением священника. В частности, в сообщении говорится, что решение об увольнении с настоятеля должности Сочинского подворья обсуждалось 5 июня Духовным собором Валаамского монастыря рассмотрел положение дел на Свято-Троицком Сочинском  подворье. поводом для обсуждения стала ситуация в связи с рядом резонансных высказываний схиигумена Гавриила (Виноградова) в социальных сетях, вызвавших негативную реакцию в обществе и СМИ. Кроме того, обсуждалось "игнорирование им прежних неоднократных предупреждений Игумена Валаамского монастыря, в том числе прямого письменного благословения от 12 мая 2020 года о прекращении подобной деятельности"

"Схиигумену Гавриилу предписано в недельный срок удалить все аккаунты в социальных сетях, в том числе страницы Кавказского скита, запрещено размещать материалы в интернете или СМИ, а также любая деятельность от имени Валаамского монастыря и его подразделений.Решение Духовного собора Валаамского монастыря об освобождении от должности схиигумена Гавриила (Виноградова) принято, учитывая более чем пятилетние безуспешные попытки Священноначалия обители воспрепятствовать политизации проповедей данного клирика", - говорится в сообщении в Telegram-канале монастыря.

При этом представители монастыря назвали неприемлемыми "носившие оскорбительный характер нападки на схиигумена Гавриила, который остаётся действующим священнослужителем Русской Православной Церкви". "Достоинство священного сана должно уважаться гражданами, независимо от их мировоззрения", - указано в сообщении.

По данным на 16.20 мск 12 июня канал "Кавказский скит" остается в Telegram, на него подписаны 15 385 человек. Последняя проповедь опубликована в нем 30 мая. Также не удален и канал "Проповеди схиигумена Гавриила", где насчитывается 8423 подписчика.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов, прокомментировав перед этим высказывания блогера Арега Щепихина о мусульманах. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мансур Мовлаев. Скриншот фото из Instagram (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) адвоката Мурата Адама от 10.06.25, https://www.instagram.com/p/DKuWX__Coew/?img_index=1
12:20, 12 июня 2025
Мовлаев опасается покушения в СИЗО
Котэ Иоселиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/en/article/140303-kote-ioseliani-has-been-summoned-for-questioning-at-the-ministry-of-internal-affairs/
16:45, 11 июня 2025
Публичные извинения оппозиционера стали прецедентом в Грузии
Чеченские силовики кладут Арега Щепихина в багажник. Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/shorts/lqkgd7MfIM8
19:58, 10 июня 2025
Мера пресечения похитителям Щепихина предопределила итог уголовного дела
Апти Алаудинов (слева) и сиигумен Гавриил. Коллаж "Кавказского узла". Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ https://t.me/igumenN/1077
17:41, 10 июня 2025
Кампания в защиту отца Гавриила обернулась десятками заявлений против Алаудинова
Схиигумен Гавриил, Апти Алаудинов, Арег Щепихин (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://grozny.tv/news/army/65926, личная страница Арега Щепихин вКонтакте, скриншот видео проповеди схиигумена Гавриила
14:06, 10 июня 2025
Приближенные Кадырова продемонстрировали противоположную реакцию на исламофобские скандалы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Геленджикская бухта. Фото: Катерина Ровенская. https://ru.wikipedia.org/
11 июня 2025, 18:26
Акватория Геленджика объявлена полностью безопасной для купания

Сотрудники полиции. Фото: https://russia-artsakh.ru/node/10115
11 июня 2025, 15:39
Движение "Мусульманское единство" заявило об исчезновении активиста в Азербайджане

Антон Чечин. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=926405059652341&id=100068485660376&set=a.531857755773742 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 июня 2025, 11:49
Чечин сообщил подробности избиения в тбилисской тюрьме

Олег Михеев. Фото: https://spravedlivo.ru/4765710
11 июня 2025, 09:50
Бывший депутат Михеев заочно приговорен к сроку в колонии

Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше