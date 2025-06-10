Исламофобия: главное о реакции на слова схиигумена Гавриила и блогера Щепихина

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В конце мая - начале июня 2025 года два ярких исламофобских высказывания – схиигумена Гавриила и блогера Арега Щепихина, вызвали большой общественный резонанс. За этим последовали освобождение от должности священника и арест блогера.

Реакция на заявления схиигумена Гавриила и блогера Арега Щепихина сопоставимы с реакцией на действия волгоградца Никиты Журавеля, обвиненного в сожжении Корана и демонстративно избитого сыном Рамзана Кадырова Адамом. Подробнее о деле Журавеля можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

О чем говорили священник и блогер

В конце мая в воскресной проповеди начальник Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита схиигумен Гавриил указал на столпотворение верующих во время Курбан-байрама в Москве на проспекте Мира, где, по его словам, "людьми покрыто всё пространство". 1

При этом похищенный 3 июня 2025 года Арег Щепихин в своих постах в Instagram* регулярно выкладывал видео с оскорблениями мусульман, евреев и жителей Северного Кавказа, а также в адрес конкретных людей. 2

Подробно о похищении Щепихина рассказывается в справке “Кавказского узла" "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Последствия высказываний

5 июня 2025 года схиигумен Гавриил (Виноградов) был освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита. Об этом сообщил Telegram-канал монастыря .

Следком возбудил уголовное дело об экстремизме и возбуждении вражды против Арега Щепихина. Максимальное наказание по этим статья - до пяти и шести лет лишения свободы. 6 июня 2025 года суд в Москве арестовал Щепихина на два месяца.

Реакция на исламофобские высказывания

На высказывание схиигумена отреагировал председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов. Он назвал слова священника провокацией, отметив, что в эту историю должен вмешаться патриарх Кирилл и осудить такие высказывания. “Уважаемый патриарх должен осудить такие высказывания своих последователей так же, как мы осуждаем тех, которые пересекают черту дозволенного в исламе и вступают на путь терроризма”, - заявил он .

Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов потребовал извинений от священника перед мусульманами и 4 июня оскорбительно высказался о священнике, применив термин, уничижительно характеризующий умственные способности священника. 3

Муфтий Чечни и советник главы республики Салах Межиев подверг критике Арега Щепихина, но "выразил слова поддержки действиям правоохранительных органов, задержавших" его и потребовал для Щепихина "самого строгого наказания".

Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил,что Щепихин "был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов". 4

Бойцы отряда "Тимсо" спецназа "Ахмат" на видео заявили, что Щепихин допустил недостойные высказывания в адрес чеченского народа и мусульман. Они выразили надежду, что Щепихин окажется на СВО, где пообещали ему поговорить по-мужски и научить "родину любить" .

Высказывания Щепихина прокомментировали также бойцы спецназа "Ахмат", заявив, что разжигание межнациональной розни в период военных действий следует карать смертной казнью. На видео, опубликованном в своем Telegram-канале Алаудинова, один из бойцов заявил, что "по закону военного времени должны ставить к стенке и расстреливать без суда и следствия".

Извинения за оскорбления

Православные активисты движения “Сорок сороков” объявили о сборе подписей в СК и Минобороны с требованием проверить выражения Алаудинова об умственных способностях священника Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, Они потребовали также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ .

Апти Алаудинов принес формальные извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", так как узнал, что священнику 75 лет. При этом он выразил недоумение, что люди, которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания самого Гавриила о мусульманах .

Действия чеченских силовиков, похитивших Щепехина, вызвали негативную реакцию. В частности, сочли неприемлемыми действия силовиков телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов и правозащитница Ева Меркачева .

Шестеро участников похищения Щепихина были задержаны. Трое из них "предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, а еще трое оказались гражданскими" . Во время допроса задержанные рассказали, что задачу по задержанию блогера они получили от вышестоящего руководства, не уточняя, от кого именно. При этом, по словам похитителей, никаких телесных повреждений они Арегу не наносили. "Пальцем не тронули!" — сообщил один из задержанных. Извинений за свои действия силовики не принесли. 9 июня стало известно, что они отпущены из-под ареста под подписку о невыезде.

Сам Щепихин сообщил, что его “долгое время в соцсетях терроризировали”. “Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал и мусульман послал, и вот они на это среагировали", – пояснил он свои высказывания в адрес мусульман.

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