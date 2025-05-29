×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:56, 29 мая 2025

Муфтий из Ростовской области задержан по делу об экстремизме

Ахмед Абусупьянов. Cкриншот видео https://www.instagram.com/reel/C8ZVYN2s10C/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики отчитались о задержании "гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка" по делу об участии в экстремистской организации и нападении на человека. Источники сообщили, что  по этому делу задержан "главный муфтий Ростовской области" Ахмед Абусупьянов.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России), сообщил "Коммерсант-Ростов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ахмед Абусупьянов — самопровозглашенный муфтий области, председатель "Главного духовного управления мусульман Ростовской области"", -  сообщил он, добавив, что в  сентябре 2023 года Абусупьянов вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, "с которым у него были разногласия на религиозной почве".

Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области распространила сообщение о задержании «гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». Подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Против него  возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (часть 2 статьи 282.2; часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщило издание.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Абусупьянов принимал участие  в переговорах с заключенными, которые в июне 2024 года  захватили в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО №1. РИА "Новости" , которое сообщило об участии Абусупьянова в переговорах, назвало его главным муфтием Ростовской области. Подробнее о случившемся в ростовском СИЗО рассказывается с правке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

Отметим, что в Ростовской области действует несколько муфтиятов. Центральное духовное управление мусульман в Ростовской области, входящее в состав Центрального духовного управления мусульман России, возглавляет Мухаммед Бикмаев, следует из сайта организации.

ДУМ Ростовской области (Донской мухтасибат) — централизованная религиозная организация, входящая в состав Духовного управления мусульман Российской Федерации. ДУМ Ростовской области возглавляет Наиль Кулахметов, говорится на сайте организации.

Ахмед Абусупьянов возглавляет "Главное духовное вправление мусульман Ростовской области, следует из данных сайта checko.org, занимающегося проверкой контрагентов. У организации есть сайт, однако на нем нет информации о муфтии, на большинстве страниц сайта стоят заглушки.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мемориальная доска Юрию Скобелеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Аксайского района от 29.05.25, https://t.me/aksayland/18635.
14:57, 29 мая 2025
Боец из Ростовской области убит в военной операции
Снимают ролик. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 29 мая 2025
Трое жителей Кубани осуждены за пропаганду терроризма
Смартфон и суд. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
02:42, 29 мая 2025
Житель Волгоградской области получил срок за комментарии в мессенджере
Мужчина с канистрой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:43, 29 мая 2025
Дончанин обвинен в попытке поджечь релейный шкаф в Таганроге
Мемориальная доска на бывшем здании НКВД в Таганроге. Скриншот https://t.me/rostov_glavniy/117800
18:20, 28 мая 2025
Упоминание репрессий убрано с мемориальной доски на бывшем здании НКВД в Таганроге
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Сотрудники полиции общаются с участниками шествия в Нальчике. 21 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/195437187330583/posts/2838639603010315/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
29 мая 2025, 13:58
Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах

Объявление о закрытых пляжах Анапы. 28 мая 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13535
28 мая 2025, 13:49
Власти дополнили видеороликами объявления о закрытых пляжах Анапы

Анастасия Гойсан. Скриншот видео Шамиля Хадулаева YouTube
27 мая 2025, 17:49
Суд в Махачкале прекратил производство об аресте Анастасии Гойсан

Выступление Саломе Зурабишвили на проспекте Руставели. Кадр видеосюжета Pirveli.
26 мая 2025, 21:55
Зурабишвили выступила перед сторонниками евроинтеграции на проспекте Руставели

Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Анапа: купание вопреки запретам #shorts #Анапа #море #юг #мазут
Кавказская война: замирение или завоевание?
Кавказская война: замирение или завоевание?
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Показать больше