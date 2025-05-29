Муфтий из Ростовской области задержан по делу об экстремизме

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Силовики отчитались о задержании "гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка" по делу об участии в экстремистской организации и нападении на человека. Источники сообщили, что по этому делу задержан "главный муфтий Ростовской области" Ахмед Абусупьянов.

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, подозреваемого в сотрудничестве с религиозным объединением «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (признано экстремистским и запрещено в России), сообщил "Коммерсант-Ростов" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ахмед Абусупьянов — самопровозглашенный муфтий области, председатель "Главного духовного управления мусульман Ростовской области"", - сообщил он, добавив, что в сентябре 2023 года Абусупьянов вместе со своими сторонниками напал на мусульманина, "с которым у него были разногласия на религиозной почве".

Пресс-служба УФСБ России по Ростовской области распространила сообщение о задержании «гражданина РФ, причастного к распространению религиозных идей радикального толка». Подозреваемый пропагандировал нетерпимое отношение к представителям иных конфессий, а также к мусульманам других течений, провоцировал конфликты с официальным мусульманским духовенством. Против него возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации и о хулиганстве по факту нападения на человека (часть 2 статьи 282.2; часть 2 статьи 213 УК РФ), сообщило издание.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Абусупьянов принимал участие в переговорах с заключенными, которые в июне 2024 года захватили в заложники сотрудников ФСИН в Ростовском СИЗО №1. РИА "Новости" , которое сообщило об участии Абусупьянова в переговорах, назвало его главным муфтием Ростовской области. Подробнее о случившемся в ростовском СИЗО рассказывается с правке "Кавказского узла" "Захват заложников в ростовском СИЗО".

Отметим, что в Ростовской области действует несколько муфтиятов. Центральное духовное управление мусульман в Ростовской области, входящее в состав Центрального духовного управления мусульман России, возглавляет Мухаммед Бикмаев, следует из сайта организации.

ДУМ Ростовской области (Донской мухтасибат) — централизованная религиозная организация, входящая в состав Духовного управления мусульман Российской Федерации. ДУМ Ростовской области возглавляет Наиль Кулахметов, говорится на сайте организации.

Ахмед Абусупьянов возглавляет "Главное духовное вправление мусульман Ростовской области, следует из данных сайта checko.org, занимающегося проверкой контрагентов. У организации есть сайт, однако на нем нет информации о муфтии, на большинстве страниц сайта стоят заглушки.

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