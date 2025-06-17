Примирение православных и Алаудинова послужило взаимному пиару

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти заставили активистов движения "Сорок сороков" и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова демонстративно примириться, но эта акция оказалась выгодной для обеих сторон, стремящихся повысить свою значимость в качестве представителей целой конфессии.

Как писал "Кавказский узел", представители движения "Сорок сороков" отправились к главе спецназа "Ахмат" Апти Алаудинову, чтобы потребовать от него извинений перед схиигуменом Гавриилом, но в ходе встречи пришли к выводу, что Алаудинов "друг православных". В подарок ему они преподнесли стяги со Спасом и Богородицей.

Схиигумен Гавриил, заявивший в проповеди, что мусульмане по приказу муллы могут вырезать всех москвичей, уволен с должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря после требования извинений, которое озвучил Апти Алаудинов. Православные активисты потребовали проверить выражения главы спецназа "Ахмат" об умственных способностях Гавриила на предмет оскорбления чувств верующих и разжигания ненависти, а также снять его с должности замначальника главного военно-политического управления ВС РФ. Алаудинов принес извинения Гавриилу "чисто из-за его возраста", возмутившись, что "старшие товарищи", которые требовали извинений перед священником, не отреагировали на высказывания Гавриила о мусульманах. В ситуацию вмешалось Минобороны и РПЦ, Кремль же предпочел остаться в стороне, полагают аналитики.

Акцию по примирению Алаудинова и православных активистов была организована властями, считает политолог Руслан Кутаев. "Самому Апти Алаутдинову это примирение не нужно, он плевать хотел на этих людей, но кураторы, возможно, решили заставить его вести себя по их правилам. В их правилах у мусульман есть определенный уровень, выше которого они подняться не могут. Русскую православную церковь разрешено хвалить, но ругать и критиковать - это ему не позволено, тут он вышел за рамки. Это все игра, которую проводит ФСБ России, чтобы давить на людей, управлять людьми, их духовностью, вводить их в заблуждение. В принципе, у кавказских представителей военнослужащих России есть представление об этом”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

В дарении православного стяга Кутаев не усматривает признака православного доминирования. "Это знак примирения, это знак союза с Алаудиновым. Тем более у него “войско Иисуса”, где служат и православные, и мусульмане, это продолжение вот этой линии. Алаудинов сам пытается сделать синтез того, что невозможно", - отметил политолог.

Он полагает, что через РПЦ силовики оказывают давление не только на мусульман, но и на представителей других конфессий. “ФСБ России пытается расколоть внутри России народы”, - считает Кутаев.

В спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, они теперь составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения. Православный крест на флаге спецназа "Ахмат" вступил в противоречие с декларируемым в России секуляризмом, но показал реальное положение дел в подразделении и лояльность руководству страны, считают аналитики.

Российский кавказовед, в свою очередь, считает, что власти России сейчас заинтересованы в демонстрации единства общества, а не раскола. "Тут очень тонкая грань: непонятно, кто кого использует, мусульмане православных или православные мусульман, но мне кажется, что власти сейчас одинаково относятся и к тем, и к другим. Для властей лучше бы они сидели все тихо. В данный момент я не вижу, чтобы властям нужно было это давление на мусульман, так как они в принципе достаточно лояльны. И то, что их заставили примириться, это для того, чтобы все было тихо и не было никаких скандалов", - сказал эксперт, пожелавший остаться анонимным.

Православный стяг был преподнесен Алаудинову в рамках обмен подарками, полагает он. “Православные что могут подарить? Что-то православное. Мусульмане, если чем-то одаривают, то преподносят что-то свое. Мне кажется, здесь не надо искать очень глубокого смысла”, - сказал кавказовед.

Руководитель Исследовательского центра "Сова" (внесен в реестр иноагентов) Александр Верховский также считает, что стяг, преподнесенный Алаудинову, является типичным даром со стороны православных активистов. "Они же не могут ему подарить какой-то мусульманский символ. Алаутдинов им в ответ что-нибудь мусульманское подарил или подарит", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению Верховского, акция по примирению была направлена в первую очередь на пиар самих ее участников. “Собственно, как Алаудинов не представляет всех мусульман в целом, так и “Сорок Сороков” не представляют всех православных. Хотя понятно, что и те, и другие хотели бы в этом качестве выступить. Любые такие мероприятия просто повышают их рейтинг в их собственных глазах и в глазах окружающих", - пояснил аналитик.

Эксперт Исследовательского центра "Сова" (внесен в реестр иноагентов) Вера Альперович не усматривает во встрече с Алаудиновым признаков какой-либо эволюции российских националистов. “Когда-то и (Дмитрий) Демушкин ездил в Чечню к Кадырову. Алаутдинов давно пытается выстраивать контакты с националистами, да и националисты всегда рады встречаться с "большими людьми" - это показывает их общественную значимость, но о контроле или его отсутствии это ничего не говорит”, - считает она.

Другой эксперт центра Сова (внесен в реестр иноагентов) Михаил Ахметьев перечислил несколько примеров уголовного преследования христианских проповедников за враждебные высказывания в адрес мусульман. Он не считает, что христиане чаще избегают уголовного преследования за провокационные высказывания.

“Если говорить конкретно о христианских проповедниках и их высказываниях против мусульман или об исламе, то из относительно недавних случаев приходит в голову нашумевшая история с бывшим схимонахом Сергием (Романовым) и его помощником Всеволодом Могучевым. Их в 2021 осудили по статье 282 УК (возбуждение ненависти и вражды организованной группой) за видеоролики, возбуждающие ненависть к иудеям, католикам и мусульманам. Можно еще вспомнить внеконфессионального проповедника по имени “Христолюб Божий Веган”, которому вынесли приговор в феврале 2025 года. Его обвиняли, помимо прочего, по статье 148 УК (оскорбление чувств верующих) именно за высказывания об исламе. Не знаю, можно ли считать проповедником принявшего христианство египтянина Сайда Абдельразека, которого в 2023 году осудили по статьям 148 и 213 УК (хулиганство по мотивам религиозной ненависти или вражды) за то, что он записал видео, на котором топчет Коран и выбрасывает его в реку”, - рассказал он.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.