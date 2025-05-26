Алаудинов объяснил православный крест на флаге спецназа "Ахмат"

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В спецназе "Ахмат", который изначально состоял только из чеченцев, на данный момент они составляют лишь 25% личного состава, 50% бойцов - русские, остальные представляют другие национальности, рассказал Апти Алаудинов, объясняя появление православного креста на флаге подразделения.

Как писал "Кавказский узел", награждение 17-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова юбилейной медалью "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный" прошло на фоне герба России с отсутствующими крестами, на что обратил внимание оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов *. "С государственного герба кресты вы убираете, но на своей груди с гордостью носите (ордена Мужества являются крестами). Где логика? И что это за неуважение к государственному символу России?" — прокомментировал он. Убрав кресты над державой и коронами в изображении герба России, чеченские власти формально не нарушили федеральный закон, так как официальное описание этого государственного символа упоминания крестов не содержит, указали юристы. У России лишь один герб, и он с крестами, заявил пресс-секретарь президента, комментируя разные виды гербов — с крестами и ромбами на сайте Кремля.

Сообщение о том, что на флаге спецназа "Ахмат" появился православный крест, опубликовала в своем Telegram-канале спецкорреспондент "Вести-Курск" Анастасия Бабир.

"Изначально, когда мы начинали, заходили, в подразделении были одни чеченцы. И потом уже в процессе боевых действий потихоньку из моего личного состава были сформированы другие подразделения, другие "Ахматы", и ко мне уже зашло достаточное количество добровольцев со всех регионов России", - сообщил на приложенном к публикации от 23 мая видео глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов , отметив, что через спецназ "Ахмат" прошло 23 тысячи добровольцев из всех регионов России.

По его словам, на протяжении последних двух лет в подразделении преимущественно служат русские. 50% — это русские, 25% — это чеченцы, 25% — представители других национальностей, которые есть не только в России, но были и в Советском Союзе.

Он сообщил, что в "Ахмате" есть четыре священника и четыре имама. По его словам, изначально это была наклейка на автомобиль, на котором передвигались представители православной церкви и муфтията по подразделениям: "крест, полумесяц, наклейка спецназа "Ахмат". Также он объяснил, что во флаге использованы цвета чеченского флага и российского.

В итоге эта наклейка трансформировалась в флаг спецназа "Ахмат", где есть и православный крест, и исламский полумесяц. По его мнению, такой флаг служит символом единения.

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов летом 2024 года заявил, что не будет помогать землякам, добровольно сдавшимся в плен в зоне военной операции. Он назвал сдачу в плен позором для чеченца и предложил бойцам погибнуть в плену.

Сводный батальон "Ахмат", которым командует Апти Алаудинов, укомплектован бойцами из разных регионов, в том числе добровольцами и бывшими "вагнеровцами", указали военные эксперты. В подразделении "Ахмат-Чечня", о пленении пяти бойцов из которого сообщил Алаудинов, служат чеченцы, которые не готовились к участию в боях и занимаются охраной порядка, подчеркнул кавказовед.

Аналогичное отношение к сдаче в плен уроженцев Чечни продемонстрировал в апреле 2023 года Рамзан Кадыров . После того как в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов, глава Чечни отказался встречаться с ними, подверг их критике за сдачу в плен и предложил вновь отправиться в зону боевых действий. "У чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", - заявил тогда Кадыров.

Один из этих чеченских бойцов после этого публично принес извинения Рамзану Кадырову за сдачу в плен. Он заявил, что ждет отправки в зону военной операции на Украине. 15 июня того же года стало известно, что всех пятерых вернули в зону военной операции.

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