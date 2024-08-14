Аналитики оценили боевую подготовку спецназа "Ахмат" и подразделения "Ахмат-Чечня"

14 августа 2024, 20:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сводный батальон "Ахмат", которым командует Апти Алаудинов, укомплектован бойцами из разных регионов, в том числе добровольцами и бывшими "вагнеровцами", указали военные эксперты. В подразделении "Ахмат-Чечня", о пленении пяти бойцов из которого сообщил Алаудинов, служат чеченцы, которые не готовились к участию в боях и занимаются охраной порядка, подчеркнул кавказовед.

Как писал "Кавказский узел", в Курской области в плен попали три связиста и два стрелка подразделения "Ахмат-Чечня", заявил 13 августа командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что в плен попали бойцы подразделения "Ахмат-Чечня", а не спецназа "Ахмат", и добавил, что для чеченца нет ничего позорнее плена. Днем ранее он назвал сообщения о массовой сдаче чеченских бойцов в плен "вбросами противника".

Военный эксперт Александр Храмчихин сообщил, что разные подразделения с названием "Ахмат" могут отличаться уровнем подготовки. "Сложно сказать, кто кому и как подчиняется. Но очевидно, что они отличаются уровнем военной подготовки. Но подразделения "Ахмат" ещё с 2022 года формировались из представителей всех регионов России", - сказал Храмчихин корреспонденту "Кавказского узла".

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что различные подразделения под наименованием "Ахмат" укомплектованы, в частности, добровольцами. "В части подразделений служат добровольцы со всех регионов России. Но было заявлено, что не всех желающих могли обеспечить надлежащей военной подготовкой", - отметил он.

Политолог Руслан Кутаев уточнил, что сводный батальон "Ахмат", которым командует Алаудинов, так называемая "Армия Исы", в меньшей степени состоит из чеченцев. Этот батальон относится к министерству обороны России.

"Наряду с этим существует подразделение "Ахмат". Там служат исключительно чеченцы. И они не предназначены для участия в боевых действиях с регулярными войсками. Ребята, которые попали в плен, они как раз из него. В Курской области они выполняли функции, близкие к полицейским. В отличие от полиции у них нет права на следственную деятельность. Их задача — следить за порядком, чтобы не было митингов, бунтов", - пояснил Кутаев.

Кутаев указал, что по имеющейся у него информации, "сводный батальон "Ахмат" непосредственно участвует в военных действиях, на передовой. У них есть и штурмовики, и спецподразделения. Там есть и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер". По моим данным, чеченцев в этом батальоне 1%", - заявил Кутаев

Кутаев добавил, что сложно предугадать логику поведения властей Чечни в отношении пленных после их освобождения.

"Кавказский узел" писал, что 15 апреля 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских бойцов. Он не стал встречаться с ними и подверг их критике. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и востоковеды отметили, что на Кавказе плен не рассматривался как нечто позорное или недопустимое, и что адаты не регулируют поведение в зоне военных действий, так как распространяются лишь на повседневную жизнь людей.

15 июня того же года стало известно, что пятерых бойцов полка "Север-Ахмат", которых ранее освободили из украинского плена, вернули в зону проведения специальной военной операции. Они заявили, что готовы выполнить любой приказ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.