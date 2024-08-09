09 августа 2024, 16:35
Военный извинился за слова об "Ахмате" в Курской области
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Молодой человек, находясь в расположении чеченского подразделения, извинился за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. При этом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.
Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции групп бойцов, подготовленных на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, по его словам, они едут пополнять подразделения "Ахмат". 26 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе более 18 тысяч добровольцев. 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня Кадыров отчитался, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий.
Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.
Видео извинений боца за слова об "Ахмате" опубликованы сегодня в Telegram-канале "ЧП Грозный". На видео молодой человек в футболке цвета хаки и камуфляжных брюках сидит на фоне флага с изображением Ахмата Кадырова.
"Хотел разъяснить ситуацию с Курском и "Ахмат". То, что я говорил, что "Ахмат" сейчас находится за срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни - им помогает только "Ахмат". Несут потери - "Ахмат" им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за оч, что неправильно друг друга поняли в моих словах", - говорит молодой человек.
"В предыдущем видеоролике он утверждал, что Полк Ахмата скрывается за срочниками. За такую дезинформацию он принес свои извинения", - говорится в описании к видео.
При этом Апти Алаудинов вечером 7 августа заявил, что бойцы вооруженных сил Украины, которые прорвались в Курскую область, прошли мимо бойцов подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор на позициях, а ВСУ обошли их стороной.
"Противник, получается, разнес два МАППа (международный автомобильный пунт пропуска - прим. "Кавказского узла" прошел. Вначале прошел уже без МАППов через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было. Потом техникой напрямую подскочил, подъехал. Танками раздолбал все эти МАППы, и прошел, получается, эти участки", - заявил глава "Ахмата".
Отметим, что ранее за слова о том, что бойцы "Ахмата" прячутся за спинами срочников извинялся Владимир Романов, позиционирующий себя как военкор.
5 июля в своем Telegram-канаде "Romanov Лайт"он опубликовал видео, в котором описывал положение на фронтах и в том числе на границе с Украиной."На границе у нас в Белгородской области стоят срочники, такая реальность. Тиктокеры стоят за ними, а срочники у нас впереди", — заявил он на видеозаписи Романов.
Уже 7 июля появилось видео под названием "Пояснение к опубликованной мною ранее информации о расстановке подразделения „Ахмат“ на Северном направлении". Романов, который сидит рядом с бойцом в камуфляже, заявил, что он находится "в гостях у подразделения "Ахмат"" и записывает это видео, чтобы "внести ясность" в свои прошлые высказывания. Он пояснил что под тиктокерами "имелось в виду подразделение "Ахмат". По его словам, после этого онт побеседовал с командиром подразделения "Ахмат" Апти Алаудиновым, который "пригласил лиц, организовывающих расстановку сил и средств на направлении", в результате чего стало «абсолютно ясно», что подразделения "Ахмат" стоят не за срочниками, а вместе с ними на линии соприкосновения.
При этом он подчеркнул, что озвученную ранее неверную информацию о расстановке сил на границе получил из сторонних источников и извинился перед подразделением "Ахмат".
"Кавказский узел" писал, что ранее Апти Алаудинов раскритиковал чеченца, который заехал на машине на пляж Мариуполя, после чего мужчина принес извинения.
"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи главы республики Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
Прощения за различные проступки и критику властей также регулярно просят и сами жители Чечни, а репортажи об этом публикует, в частности, республиканский гостелеканал "Грозный". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.
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Автор: "Кавказский узел"