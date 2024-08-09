Военный извинился за слова об "Ахмате" в Курской области

09 августа 2024, 16:35

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Молодой человек, находясь в расположении чеченского подразделения, извинился за слова о том, что "Ахмат" в Курской области скрывается за спинами срочников. При этом командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что вооруженные силы Украины, вошедшие на территорию области, прошли мимо опорных пунктов его подразделений на границе.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции групп бойцов, подготовленных на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, по его словам, они едут пополнять подразделения "Ахмат". 26 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе более 18 тысяч добровольцев. 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР, а 4 июня предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами. 13 июня Кадыров отчитался, что батальон "Запад-Ахмат" отправится в Белгородскую область, где будет задействован в предотвращении диверсий.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Видео извинений боца за слова об "Ахмате" опубликованы сегодня в Telegram-канале "ЧП Грозный". На видео молодой человек в футболке цвета хаки и камуфляжных брюках сидит на фоне флага с изображением Ахмата Кадырова.

"Хотел разъяснить ситуацию с Курском и "Ахмат". То, что я говорил, что "Ахмат" сейчас находится за срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни - им помогает только "Ахмат". Несут потери - "Ахмат" им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за оч, что неправильно друг друга поняли в моих словах", - говорит молодой человек.

"В предыдущем видеоролике он утверждал, что Полк Ахмата скрывается за срочниками. За такую дезинформацию он принес свои извинения", - говорится в описании к видео.

При этом Апти Алаудинов вечером 7 августа заявил, что бойцы вооруженных сил Украины, которые прорвались в Курскую область, прошли мимо бойцов подразделения «Ахмат», которые находились на границе Курской области до начала боев, до сих пор на позициях, а ВСУ обошли их стороной.