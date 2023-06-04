Кадыров предложил передислоцировать чеченские подразделения в Белгородскую область

04 июня 2023, 23:55

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту России Владимиру Путину направить в Белгородскую область чеченские подразделения для борьбы с диверсионными группами.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни". Он также заявил, что формируются два полка "по линии Минобороны". "Отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа", - отметил глава Чечни. 31 мая Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Чтобы уничтожить диверсионную группу на территории России без последствий для мирных жителей и инфраструктуры, нужны особые знания и подготовка, заявил Кадыров.

«Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический. Такой подготовкой обладают чеченские бойцы, которые уже имеют опыт зачистки (Чеченской) республики от бандподполья в лесной и городской местности, а также опыт освобождения почти четырех десятков населенных пунктов ЛДНР, в том числе и Мариуполя, где они вступили в бой с превышающим по численности противником. Это полки и батальоны Росгвардии, Минобороны РФ и полиции, в частности, Специальный полк полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР, возглавляемый Героем России, командиром Замидом Чалаевым», - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров также заявил, что в батальонах и полках силовых и военных структур служат свыше 70 тысяч чеченских бойцов. «Это целых три армии! Все подразделения прошли подготовку в Российском университете спецназа», - заявил глава региона.

Российские военные сообщили, что 4 июня пресекли попытку украинской диверсионной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области. В этот же день губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах Шебекино, Мурома и Новой Таволжанки.

В разделе "Справочник" "кавказского узла" опубликована справка о спецподразделении «Ахмат-Грозный».

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