Кадыров объявил о передислокации чеченских бойцов в ДНР

31 мая 2023, 09:06

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Чеченские подразделения передислоцированы в ДНР для участия в штурме населенных пунктов, сообщил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне военной операции находится "более семи тысяч бойцов из Чечни". Он также заявил, что формируются два полка "по линии Минобороны". "Отобрано 2400 человек, с которыми проводится работа", - отметил глава Чечни.

Что известно об участии чеченских силовиков в военной операции, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

Чеченские подразделения получили новый приказ о передислокации сил, зоной ответственности становятся территории Донецкой Народной Республики, написал сегодня ночью Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Согласно приказу, бойцы чеченских подразделений должны приступить к активным боевым действиям и освободить целый ряд населенных пунктов", - говорится в публикации.

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с командирами, "зоной ответственности которых является так называемое Марьинское направление", отметил глава Чечни. "Сюда переброшены силы спецназа "Ахмат" и полка "Север-Ахмат" МО РФ", - написал Кадыров.

По его словам, идет "подготовка боевых единиц к штурмовым мероприятиям при активной поддержке Минобороны и Генштаба", и аналогичные приказы о начале наступления получили и другие подразделения "Ахмат" Минобороны и Росгвардии, которые "находятся на альтернативных участках линии соприкосновения Запорожской и Херсонской областей". "Там также проведены мероприятия тактической подготовки, распределения задач между командирами и бойцами, изучения местности и расположения сил противника", - говорится в публикации.

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