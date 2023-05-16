Главное о спецподразделении «Ахмат-Грозный»

16 мая 2023, 18:48

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ОМОН (отряд мобильный особого назначения) «Ахмат-Грозный» – специальное подразделение в составе Росгаврдии, носит имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Омоновцы принимают участие в боевых действиях, в том числе, на Украине.

История создания

12 мая 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с годовщиной со дня основания ОМОН «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по Чеченской Республике .

Чеченский спецназ начал формироваться во время Второй чеченской войны по инициативе Ахмата Кадырова. Он собрал бойцов из своего тейпа Беной и сочувствующих, готовых воевать совместно с федеральными силовыми структурами. Среди них были, в том числе, и боевики, присягнувшие федеральной власти .

В 2016 году чеченский ОМОН был преобразован из внутренних войск МВД России в войска созданной Федеральной службы войск национальной гвардии России – Росгвардии .

В ноябре 2021 года подразделениям полиции спецназначения управления Росгвардии по Чеченской Республике было присвоено имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова .

Командиры

1995-1996 – Эли Вадаев ;

2000-2003 – Муса Газимагомадов

2003-2006 – Бувади Дахиев

Алихан Цакаев;

Ахмед Бахаев ;

Анзор Бисаев – с 4 сентября 2019 года.

Где действовал «Ахмат-Грозный»

«Кадыровцы» участвовали в военных действиях в Грузии в августе 2008 года, а с 2014 года – на Донбассе. Подразделения из Чечни также были задействованы в сирийской кампании .

По словам Кадырова, бойцы ОМОН "Ахмат-Грозный" "с первых дней СВО задействованы на сложнейших участках". В частности, проводят "работу по ликвидации диверсионно-разведывательных групп, выявлению схронов", говорится в сообщении в его Telegram-канале от 12 мая 2023 года .

Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности и охрану объектов, и не выполняют функции боевых частей, штурмовых отрядов иливоенной полиции. При этом Кадыровым и кадыровцами сообщается об освобождении населенных пунктов, рассказывается о встречах с "гостеприимным и дружелюбным" местным населением, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о кадыровцах на Украине".

В сентябре 2022 года, после введения США санкций против родственников Кадырова, глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале о создании еще одного подразделения ОМОН "Ахмат-1". «С двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов», – написал он .

Потери

13 мая 2023 года Кадыров написал, что ОМОН «Ахмат-Грозный» за все годы службы потерял 121 сотрудника. По решению Фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова семьям каждого из них будет оказана материальная помощь (100 тыс.рублей), – заявил Кадыров .

Командир Бисаев

В октябре 2022 года появилась информация о пленении на Украине командира ОМОН «Ахмат-Грозный» Бисаева. Кадыров эту информацию опроверг в своем Telegram-канале. Он опубликовал видео о том, как общается по телефону с Бисаевым и спрашивает его, не возникало ли у него каких-либо проблем. Командир «Ахмат-Грозный» отвечает Кадырову отрицательно .

«Что только не делали с моим дорогим братом Анзором Бисаевым (...) злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли (...) Конечно, все это неправда», — написал Кадыров .

В ноябре 2022 года Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) украинскими военными. По его словам, видео передал командир ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев

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