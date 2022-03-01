Главное о кадыровцах на Украине

01 марта 2022, 21:41

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За 6 дней специальной военной операции России в Украине появилось немало слухов и домыслов. Что действительно известно об участии чеченских силовиков, о потерях в их рядах и заявлениях руководства республики, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Что известно о потерях

1 марта Рамзан Кадыров заявил о двух погибших и шести раненых уроженцах Чечни в боях на Украине, назвав их героями. До этого он опровергал сообщения о потерях 1 .

Какие части находятся на территории Украины

На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк «Север» (командир Магомед Тушаев), батальон «Юг» (Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН «Ахмат-Грозный» (Азор Бисаев). Численность полка и батальона составляет около 1 200 человек 2 .

Кадыров показал трофеи

У себя в аккаунтах глава Чечни показал технику и боеприпасы, якобы захваченные 26 февраля в украинской войсковой части №3018. «Оцените трофейную технику, которая досталась нашим бойцам. Угадайте ее производство! Вот такие спецмашины получают бандеровцы, а мы у них забираем», - подписал фотографии Кадыров.

Десятки тысяч готовы

На митинге в Грозном 25 февраля было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев 3 .

Зачем чеченцы едут в Украину

Глава Чечни заявил, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение «личных религиозных счетов» 4 .

Об участии кавказцев на стороне Украины

По некоторым непроверенным данным, на стороне Украины воюют чеченцы, ингуши и дагестанцы общей численностью 200–300 человек 5 . Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждает и Кадыров.

Оценка проводимой спецоперации

Глава Чечни обратился к президенту России на четвертый день специальной военной операции с просьбой дать какой-нибудь приказ, чтобы ускорить ее и сделать более эффективной. «Если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог <…>, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно», - в частности заявил он 6 .

Что заявлял Кадыров до начала спецоперации

В январе Кадыров заявил, что на месте главы государства «давно забрал бы Украину», отправив туда войска. Позднее, к середине февраля, он смягчил риторику, оговорившись, что это его личное мнение 7 .

Подробнее о том, действительно ли чеченцы воюют на Украине и стоит ли верить всему выдаваемому за факты в информационных источниках- читайте в справке «Кавказского узла» «Чеченцы на Украине: факты и домыслы». Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Эхо Украины на Кавказе».