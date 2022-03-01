01 марта 2022, 21:41
Главное о кадыровцах на Украине
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За 6 дней специальной военной операции России в Украине появилось немало слухов и домыслов. Что действительно известно об участии чеченских силовиков, о потерях в их рядах и заявлениях руководства республики, - рассказывается в справке «Кавказского узла».
Что известно о потерях
1 марта Рамзан Кадыров заявил о двух погибших и шести раненых уроженцах Чечни в боях на Украине, назвав их героями. До этого он опровергал сообщения о потерях.
Какие части находятся на территории Украины
На Украине были замечены 141-й специальный моторизированный полк «Север» (командир Магомед Тушаев), батальон «Юг» (Хусейн Межидов) и подразделение ОМОН «Ахмат-Грозный» (Азор Бисаев). Численность полка и батальона составляет около 1 200 человек.
Кадыров показал трофеи
У себя в аккаунтах глава Чечни показал технику и боеприпасы, якобы захваченные 26 февраля в украинской войсковой части №3018. «Оцените трофейную технику, которая досталась нашим бойцам. Угадайте ее производство! Вот такие спецмашины получают бандеровцы, а мы у них забираем», - подписал фотографии Кадыров.
Десятки тысяч готовы
На митинге в Грозном 25 февраля было собрано несколько тысяч чеченских силовиков. Выступая перед ними, Рамзан Кадыров, в частности заявил, что отправиться воевать на Украину готовы свыше 70 тысяч добровольцев.
Зачем чеченцы едут в Украину
Глава Чечни заявил, что бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина и защищать украинский народ, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение «личных религиозных счетов».
Об участии кавказцев на стороне Украины
По некоторым непроверенным данным, на стороне Украины воюют чеченцы, ингуши и дагестанцы общей численностью 200–300 человек. Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждает и Кадыров.
Оценка проводимой спецоперации
Глава Чечни обратился к президенту России на четвертый день специальной военной операции с просьбой дать какой-нибудь приказ, чтобы ускорить ее и сделать более эффективной. «Если украинский народ и вооруженные силы не хотят с нами вести диалог <…>, то мы обязаны закончить начатое и сделать это оперативно», - в частности заявил он.
Что заявлял Кадыров до начала спецоперации
В январе Кадыров заявил, что на месте главы государства «давно забрал бы Украину», отправив туда войска. Позднее, к середине февраля, он смягчил риторику, оговорившись, что это его личное мнение.
Подробнее о том, действительно ли чеченцы воюют на Украине и стоит ли верить всему выдаваемому за факты в информационных источниках- читайте в справке «Кавказского узла» «Чеченцы на Украине: факты и домыслы». Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа «Кавказский узел» публикует на тематической странице «Эхо Украины на Кавказе».