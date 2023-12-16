16 декабря 2023, 10:21

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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов представил сына главы Чечни Адама Кадырова в качестве куратора бойцам батальона имени Байсангура Беноевского.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал 25 сентября видеозапись, на которой его сын Адам Кадыров избивает в СИЗО волгоградца Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. После этого Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, и в том числе высшие государственные награды Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Адам Кадыров получил по меньшей мере девять государственных и общественных наград.

Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. В этом качестве его бойцам представил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

"[Адам Кадыров] прошел всестороннюю боевую подготовку на базе РУС в Гудермесе, на высочайшем уровне освоив навыки владения различными видами оружия", – написал Делимханов сегодня ночью в своем телеграм-канале.

Напомним, 5 ноября стало известно, что Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, отметили юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, считают они.

"Кавказский узел" также писал, что 27 октября член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

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