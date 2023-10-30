Делимханов резко отреагировал на слова генерала Соболева о новых чеченских батальонах

30 октября 2023, 11:30

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Федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о создании нового батальона Росгвардии. По его словам, батальон оперативного назначения имени Байсангура Беноевского будет состоять из 300 бойцов.

Байсангур Беноевский (1794–1861) – чеченский полководец XIX века, один из руководителей восстания в Чечне 1860–1861 годов, участник Кавказской войны, имам Чечни (после сдачи имама Шамиля в плен). Родился в ауле Беной (село в Ножай-Юртовском районе Чечни). Шейх Мансур (1760 – 1794) – военно-политический и религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа. Предводитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785 – 1791 годов, говорится в академическом издании "Наибы и мудиры Шамиля". На "Кавказским узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Шейха Мансура.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что федеральные власти должны разобраться, почему в Чечне новые батальоны назвали именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, передал 27 октября News.ru.

Также он высказался против создания добровольческих военных формирований. "Я не поддерживаю формирование добровольческих корпусов. Но, даже если такие и будут создаваться, они должны быть организованы в соответствии с организованной штатной структурой наших вооруженных сил", – сказал Соболев в интервью изданию.

Таким батальонам нужно предоставлять нормальное вооружение и поручать им определенные задачи. Также у них должно быть централизованное управление, добавил депутат.

Слова Соболева возмутили депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.

"Такие, как Соболев и ему подобные коммунисты-атеисты, не имеющие внутри ни веры, ни понимания морали, нравственности и религии, не смогут понять эти слова. Но в любом случае, когда я увижусь с ним, я ему объясню, чтобы он понимал, что можно говорить, а что нет", – написал он 29 октября в своем телеграм-канале.

Делимханов также заявил, что личности, подобные Соболеву, не разбираются в истории Северного Кавказа, что именами национальных героев в Чечне называют районы, мечети, улицы, проспекты, учреждения культуры и спорта.

"Герои чеченского народа – это люди, которые боролись за правду и справедливость. Они отстаивали возможность исповедовать свою религию и спокойно жить на своей земле. Среди них также был Шейх Мансур, которого мы чтим и уважаем", – заявил депутат Госдумы.

"Кавказский узел" также писал, что Виктор Соболев ранее неоднократно вступал в споры с властями Чечни. Так, 9 февраля он усомнился в вероятности того, что Россия может начать спецоперацию в отношении Польши, поскольку эта страна входит в НАТО. Это заявление Соболева говорит о его нетвердой позиции и готовности проиграть в случае эскалации конфликта, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее, 19 января, Кадыров раскритиковал заявление Соболева о необходимости военнослужащим брить бороды. Напоминание Соболева об уставе звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман, заявил глава Чечни.

Соболев на это ответил, что для религиозных военнослужащих наличие бороды не только допустимо, но и желательно. 23 января основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал главу Чечни. Рассуждения об опрятном виде участников спецоперации неуместны на фоне тех тяжелых условий, в которых им приходится находиться, отметил он.

Рамзан Кадыров ранее неоднократно критиковал армейских начальников, а также стратегию Минобороны России в целом, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Кадыров дважды жестко раскритиковал командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина. Бывший главнокомандующий сухопутными войсками России Владимир Болдырев счел эту критику неуместной. Кадыров ему напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче. В ответ на это Болдырев указал, что критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только президент и глава Минобороны.

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