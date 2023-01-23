Пригожин поддержал Кадырова в его споре с генералами о бородах в армии

23 января 2023, 11:55

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Рассуждения об опрятном виде участников спецоперации неуместны на фоне тех тяжелых условий, в которых им приходится находиться, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он встал на сторону главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии с генералами о необходимости военным брить бороды.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 января глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о том, что военным необходимо брить бороды. По словам Кадырова, напоминание Соболева об уставе звучит нелепо в условиях военной операции и является выпадом в адрес воюющих мусульман. 20 января к спору Кадырова и Соболева подключился Виктор Заварзин, который отметил, что военнослужащие вправе носить бороду, но опрятную.

В статье 343 Устава внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации говорится, что каждый военнослужащий должен "строго соблюдать правила личной и общественной гигиены". Статья 344 поясняет, что к требованиям личной гигиены относятся помимо регулярного мытья, "своевременное бритье лица".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова в споре с генералами о необходимости военнослужащим брить бороды.

Он сравнил оппонентов Кадырова с людьми цирковых профессий, которые пытаются "научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии. Согласен с Рамзаном Ахматовичем в его критике. И, пользуясь случаем, Рамзан Ахматович, обращаюсь с просьбой, отрастите бороду в два раза больше, за себя и за меня", – привел сегодня слова Пригожина официальный Telegram-канал его пресс-службы.

При этом Пригожин дал понять, что не считает эти споры своевременными на фоне того, что женщины-военкоры "лезут в самое пекло и проходят путь 300-х". "Зеки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря", – поделился он своим видением того, что происходит в зоне СВО.

Напомним, Рамзан Кадыров ранее неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны". В частности, глава Чечни дважды жестко раскритиковал командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина. Бывшему главнокомандующему сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел эту критику неуместной, Кадыров напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче. Критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только министр обороны и президент, указал в ответ на это Кадырову Болдырев.

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