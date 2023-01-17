Болдырев вступил в полемику с Кадыровым

17 января 2023, 16:15

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Критиковать командующего группировкой войск на фронте могут только министр обороны и президент, указал Рамзану Кадырову бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев, комментируя ранее звучавшую критику главы Чечни в адрес генерал-полковника Лапина. Он предположил, что критика Кадыровым действий военных может быть вызвана "подковерной возней".

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа стал начальник организационно-мобилизационного управления, генерал-майор Александр Линьков, сообщила пресс-служба округа, не уточнив, с чем связана временная замена раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина. 10 января источники сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил. 16 января Кадыров ответил бывшему главнокомандующему Сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел неуместной критику действий генерала Лапина главой Чечни. Кадыров напомнил Болдыреву о своем генеральском звании и его переводе с должности командующим войсками Северо-Кавказского военного округа после нападения боевиков на Ингушетию.

После начала военной операции Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом. Так, 1 октября 2022 года Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Однако позднее Кадыров, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Бывший командующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев прокомментировал сегодня высказывания Рамзана Кадырова Он заявил, что глава Чечни не имел права критиковать Александра Лапина. "Командующего войсками округа, командующего группировкой войск на фронте, генерал-полковника, героя России Лапина, давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека — это министр (обороны - Прим. "Кавказского узла") и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное — просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны", — процитировало его РБК.

Как следует из записи прямого эфира Кадырова, которая была опубликован в Telegram-канале главы Чечни в ночь на 17 января, Кадыров заявил, что является опытным практиком. "Я знаю как проводить специальные операции, войсковые операции, специальные операции лучше, чем любой генерал. (...) Меня еще не выгнали, еще не уволили, а его сразу перевели. Так кто из напс лучше - генерал-полковник (звание Болдырева - генерал - Прим. "Кавказского узла") бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров?" - заявил Рамзан Кадыров.

Болдырев прокомментировал высказывания главы Чечни о том, что был понижен в должности и переведен из Северо-Кавказского военного округа, потому что не справился со своими обязанностями.

"Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем", — приводятся слова Болдырева в публикации.



Болдырев был назначен на должность главкома сухопутных войск в 2008 году, незадолго до начала войны с Грузией, и принимал в ней непосредственное участие. За участие в Пятидневной войне Болдырев был награжден высшей военной наградой России — орденом Святого Георгия II степени, говорится в сообщении "Газеты.ру" от 13 января 2010 года.

"Кавказский узел" также писал, что критика от Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина в адрес военного командования обусловлена стремлением каждого из двоих заработать политические дивиденды себе лично, предположил ранее политолог Алексей Малашенко. Одновременные нападки на военное руководство похожи на формирование влиятельной политической группировки с участием Кадырова и Пригожина, возразил политконсультант Евгений Минченко.

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