17 января 2023, 17:47
Болдырев Владимир Анатольевич
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Российский военачальник. Генерал армии, главком Сухопутных войск России в 2008-2010 годах, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа в 2002-2004 годах.
Дискуссия с Кадыровым
Владимир Болдырев предостерег 10 января 2023 года главу Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожина от критики российского военного руководства. После назначения генерал-полковника Александра Лапина на новую должность 1, Болдырев сказал, что «его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют". "Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», - отметил военачальник. 2
Спустя шесть дней, 16 января 2023 года, во время прямого эфира в соцсети Рамзан Кадыров посоветовал Болдыреву вспомнить "историю 2004 года". «Чеченские боевики вместе с ингушскими во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие. После этого, как не состоявшегося командующего, Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб - Сухопутных войск России», – пояснил Кадыров 3.
17 января 2023 года генерал Болдырев ответил Кадырову. Он заявил, что глава Чечни не имел права критиковать Александра Лапина. "Критиковать его могут только два человека — это министр (обороны - Прим. "Кавказского узла") и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку". По мнению Болдырева, критика Кадыровым действий военных может быть вызвана ""подковерной возней" 4.
Июнь 2004 год – нападение боевиков в Ингушетии
События, которые припомнил Кадыров, произошли в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда был главнокомандующим Северо-Кавказским военным округом.
Ночью 21 июня 2004 года несколько групп боевиков одновременно напали на 20 точек на территории Ингушетии. Следком России оценил число нападавших в «более 300» 5.
Отряд боевиков численностью около 100 человек напал в Назрани на погранотряд, здание МВД Ингушетии и изолятор временного содержания. Другие группы вошли в населённый пункт Карабулак, где находятся оружейные склады и база ОМОНа МВД республики. В станице Троицкая были атакованы мотострелковая воинская часть Минобороны, а также станица Слепцовская и другие населённые пункты. Была полностью блокирована федеральная трасса "Кавказ". В Ингушетию боевики вторглись одновременно с территории Чечни и Северной Осетии и действовали по приказу Шамиля Басаева.
По данным, которые приводит РИА «Новости», было убито 77 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, более 110 получили ранения различной степени тяжести 6. Боевики похитили оружие, большое число боеприпасов, сожгли здания Назранского РОВД и ряд других строений 7. Позже, в сентябре 2004 года, по сведениям Генпрокуратуры, несколько участников нападения были среди террористов, захвативших школу в Беслане.
В военных кругах высказывалось мнение, что в 2004 году генерал-полковник Болдырев не смог обеспечить эффективное проведение контртеррористической операции на Северном Кавказе. Это стало поводом для его перевода в 2004 году с поста командующего Северо-Кавказским военным округом в «тыл» – на пост командующего Приволжско-Уральским военным округом 8.
Биография
Владимир Болдырев родился 5 января 1949 года на хуторе Красноярский Волгоградской области.
В 1971 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Был командиром взвода, роты, батальона в Белорусском военном округе и Центральной группе войск (Чехословакия).
В 1978 году окончил Военную Академию имени Фрунзе.
С 1978 года – старший офицер оперативного отдела армии.
В 1979-1985 годах служил в Монголии начальником штаба, командиром мотострелкового полка, начальником штаба дивизии.
В 1985-1990 годах – командир дивизии в Забайкальском военном округе.
В 1992 году окончил Военную Академию Генерального штаба. Назначен начальником штаба армии в Ленинградском военном округе.
C 1994 года занимал пост командующего армией в Ленинградском военном округе.
С 1996 по 1998 годы вновь занимал командные посты в Забайкальском военном округе.
С 1 декабря 1998 года – первый заместитель командующего, начальник штаба Сибирского военного округа. 12 июня 1999 года В.А. Болдыреву было присвоено звание генерал-полковника.
С 28 мая 2001 года – командующий Сибирским военным округом.
Осенью 2002 года В.А.Болдырев издал приказ об обучении и воспитании при некоторых воинских частях округа беспризорных мальчиков 12-15-лет.
18 декабря 2002 года Болдырев был назначен командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.
12 декабря 2003 году Болдыреву было присвоено звание генерала армии.
19 июля 2004 года переведён на должность командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.
С 31 июля 2008 года – главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации.
1 января 2010 года Болдырев подал рапорт об увольнении.
2 марта 2011 года – ведущий аналитик – генеральный инспектор в Управление генеральных инспекторов Министерства обороны России.
Награжден орденами «За военные заслуги», Святого Георгия, «За заслуги перед Отечеством» и медалями.
Женат, имеет сына.
Примечания:
- «Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск» // РБК, 10.01.2023
- Telegram-канал "Радиоточка НСН", 10.01.2023.
- «Кадыров ответил Болдыреву по поводу критики в ходе СВО» // Грозный-информ, 16.01.2023
- Экс-глава Сухопутных войск ответил Кадырову на «генерала бла-бла-бла» // РБК, 17.01.2023
- «В Ставропольском крае вынесен приговор членам преступной группы, совершавшим преступления террористического характера на территории Северного Кавказа» // Следком, 02.02.2011
- «Вооруженное нападение боевиков на Ингушетию 21-22 июня 2004 года» // РИА «Новости», 21.06.2019
- «В Ставропольском крае вынесен приговор членам преступной группы, совершавшим преступления террористического характера на территории Северного Кавказа» // Следком, 02.02.2011
- «Кадровые перестановки затронули не только Генштаб» // Официальный сайт Республики Ингушетия, 20.07.2004
Автор: Кавказский Узел