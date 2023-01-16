Кадыров ответил на критику бывшего главкома сухопутных войск

16 января 2023, 23:19

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Бывшему главнокомандующему Сухопутных войск России Владимиру Болдыреву, который счел неуместной критику действий генерала Лапина главой Чечни, Кадыров напомнил о своем генеральском звании и его собственной карьерной неудаче.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября 2022 года гостелеканал "Грозный" сообщил, что Александр Лапин, которого Рамзан Кадыров дважды жестко раскритиковал за просчеты во время военной операции на Украине, снят с должности командующего войсками Центрального военного округа. Чеченский гостелеканал без согласования с Рамзаном Кадыровым не мог до поступления официальной информации опубликовать сообщение о том, что генерал Александр Лапин снят с должности, это говорит о причастности главы Чечни к замене Лапина, сочли опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Временно исполняющим обязанности командующего войсками Центрального военного округа стал начальник организационно-мобилизационного управления, генерал-майор Александр Линьков, сообщила пресс-служба округа, не уточнив, с чем связана временная замена раскритикованного Кадыровым генерал-полковника Лапина. 10 января источники сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск вооруженных сил.

После начала военной операции Рамзан Кадыров неоднократно критиковал армейских начальников и стратегию Минобороны в целом. Так, 1 октября 2022 года Рамзан Кадыров раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана из-за угрозы их окружения. Помимо Генштаба, глава Чечни подверг критике и генерала Лапина, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Однако позднее Кадыров, напротив, стал выступать с поддержкой действий ведомства. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Бывший главнокомандующий Сухопутных войск России Владимир Болдырев после информации о назначении Лапина на новую должность предостерег главу Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожина от критики российского военного руководства. "Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди", — приведены слова Болдырева в Telegram-канале "Радиоточка НСН".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Болдыреву по этому поводу только спустя шесть дней в ходе прямого эфира в соцсети. Кадыров отметил, что не критиковал, а констатировал факты и посоветовал Болдыреву вспомнить историю 2004 года - почему его перевели с места службы.

21 июня 2004 года отряд боевиков численностью около 100 человек напал на Назрань, где было совершено нападение на Назранский погранотряд, здание МВД Ингушетии и изолятор временного содержания. Другая группа вошла в населённый пункт Карабулак, где находятся оружейные склады и база ОМОНа МВД республики, а также в станицу Слепцовскую и другие населённые пункты республики. Таким образом, боевиками была полностью блокирована федеральная трасса "Кавказ". Как стало известно, в Ингушетию боевики вторглись одновременно с территории Чечни и Северной Осетии и действовали по приказу Шамиля Басаева. Тогда погибли 30 милиционеров, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Ночное нападение боевиков на Ингушетию (2004)".

"Чеченские боевики вместе с ингушскими во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие. После этого, как не состоявшегося командующего, Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб - Сухопутных войск России", - привело сегодня слова Кадырова агентство "Грозный Информ".

Он также отметил, что Владимир Болдырев, по всей видимости, не знает, что указом президента России Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта и генерал-полковника.



«"Я не критиковал, я констатировал факт. Я военный генерал Росгвардии. Он просто ошибается. Видимо, давно не читал прессу. Указ лично подписал Президент РФ и Владимир Владимирович лично меня поздравил. Кто критикует меня, пусть посмотрит на мои дела и увидим, кто есть кто", - привело сегодня его слова ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram*.

5 октября 2022 года Рамзан Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника. По его словам, об этом его лично проинформировал президент России. При этом погоны генерал-лейтенанта Кадыров получил 7 апреля 2022 года. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поспорили о мотивах присвоения нового звания главе Чечни. Через присвоение нового звания Кадырову, активно критикующему Минобороны, Путин отправил месседж армии, уверен Алексей Малашенко. Звание генерал-полковника стало лишь свидетельством признания заслуг Кадырова в военной операции, возразил Сергей Жаворонков. Такого быстрого получения звания генерал-полковника после присвоения звания генерал-лейтенанта не было даже в СССР, указал полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. Он предположил, что в будущем Кадыров может занять пост в Росгвардии.

Кадыров в своих социальных сетях не прокомментировал на сообщения о новом назначении Лапина, также до 23.00 мск 16 января не было опубликовано комментариев о новых назначениях в ходе военной операции, в частности о том, что командующим Объединенной группировкой войск стал Валерий Герасимов.

Командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине назначен генерал Валерий Герасимов, который участвовал в контртеррористической операции в Чечне и, в частности, арестовал полковника Юрия Буданова. Сергей Суровикин, назначение которого на этот пост три месяца назад поддержал Рамзан Кадыров, понижен до заместителя командующего. Подробнее о некоторых эпизодах участия Герасимова в Чечне рассказывается в справке "Кавказского узла" "Чеченские страницы в биографии Валерия Герасимова".

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