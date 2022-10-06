Политологи поспорили о мотивах присвоения Кадырову звания генерал-полковника

06 октября 2022, 21:30

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Через присвоение нового звания Кадырову, активно критикующему Минобороны, Путин отправил месседж армии, уверен Алексей Малашенко. Звание генерал-полковника стало лишь свидетельством признания заслуг Кадырова в военной операции, возразил Сергей Жаворонков.

"Кавказский узел" писал, что 5 октября Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника. По его словам, об этом его лично проинформировал президент России. При этом погоны генерал-лейтенанта Кадыров получил 7 апреля. В сентябре и октябре Кадыров, который активно освещает на своих страницах в соцсетях ход военной операции, а также регулярно отчитывается об отправке на Украину новых подразделений и добровольцев, несколько раз выступал с жесткой критикой действий Минобороны на Украине.

Путин через присвоение Кадырову нового звания признает проблемы в армии, уверен уверен сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

"Если мы посмотрим на общую обстановку, то увидим, что армию не только Кадыров критикует, а многие другие значимые люди. В Кремле тоже есть недовольство действиями армии. Присвоение нового звания – попытка сделать Кадырову приятное, но что важнее – это такая своего рода попытка Путина достучаться до армии. Он как бы показывает Генштабу, что смотрите, я награждаю человека, который критикует ваши действия, вам надо что-то с этим сделать. И критика Генштаба – это не проблема Кадырова, это проблема армии. А Путин признает проблемы и через Кадырова отправляет месседж армии. В ином случае, если Кадыров не прав, то зачем (давать ему звание)? При этом это нельзя считать поддержкой критики Кадырова в адрес армии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Присвоение Кадырову звания генерал-полковника говорит о поддержке главы Чечни, но не его критики в адрес армии, полагает Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

"Это (звание) далеко не первое и для народов Кавказа все награждения престижные и говорят о поддержке награждаемого. Это не свидетельствует о поддержке критики Кадырова в адрес армии и понижении позиций существующего руководства армии, потому что в рамках правящей группы принято раздавать бонусы всем: кому-то орден, кому-то миллиард из бюджета и так далее. Этим в Кремле признали заслуги Кадырова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эмоции в оценках действий Минобороны неуместны, хотя Рамзан Кадыров как глава региона вправе высказывать свое мнение, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 октября резкую критику военного руководства со стороны главы Чечни. При этом, по словам Пескова, "даже в тяжелые моменты все равно, наверное, эмоции должны быть исключены из каких-либо оценок". "Мы все-таки предпочитаем придерживаться сбалансированных, объективных оценок", - заявил он. Как менялась риторика Кадырова в адрес руководства Минобороны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Слова Пескова о необходимости исключить эмоции в оценках армии был месседжем в адрес Кадырова, отметил Малашенко. "Ему сказали, что критиковать можно, но без эмоций. То есть не все его оценки были объективными. Но при этом в его критике в адрес армии были справедливые замечания, с которыми в Кремле согласились. А то бы комментарии Пескова о словах Кадырова были бы не столь мягкими. Его назвали региональным политиком и как бы намекнули, что решения принимаются в Кремле на основании объективной информации, без эмоциональных умозаключений", - подчеркнул Малашенко.

Комментарии Пескова были призывом Кадырову больше не делать эмоциональных заявлений об армии, уверен Жаворонков. "Кадыров сделал несколько заявлений на тему армии и ее действий. Он отличается словоохотливостью: то он кричал, что я буду выходить на президента, чтобы донести правду и изменить печальную ситуацию, а через пару дней он говорит, что критиковать армию нельзя. И если посмотреть, он всегда делает сначала одно заявление, а потом выступает как бы с других позиций. В случае Кадырова это уже стало практикой. А Кремль через Пескова просто сказал ему, что в его словах есть эмоции, а в военном деле эмоции мешают", - отметил он.

Кадыров не влияет на решения Путина, подчеркнул Жаворонков. "И он сам это прекрасно знает. Сколько бы он ни писал постов, ни делал публичных заявлений, он не влияет на решения Путина. Своей активностью в публичном поле он просто занимается своим пиаром, это элемент пиара. А Путин принимает решения, не учитывая мнения, высказанные в интернете", - заявил Жаворонков.

Кадыров лишь предвосхищает решения Путина, уверен Малашенко. "Он прекрасно улавливает тонкости путинской политики. Кроме этого в окружении Путина однозначно есть люди, которые дают Кадырову подсказки. И он на основании этой информации делает правильные выводы и как бы предугадывает решения Путина. Кадыров начинает говорить о чем-то, что в конечном итоге становится решением Путина. Он заговорил о необходимости самомобилизации, а спустя некоторые время Путин объявил частичную мобилизацию. Кадыров умело идет впереди паровоза", - сказал он.

11 сентября Рамзан Кадыров выступил с предложением к регионам не дожидаться "объявления военного положения" и всеобщей мобилизации, а собрать и отправить на фронт добровольческие отряды. По его мнению, губернаторы должны "доказать свою готовность помочь государству […] не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями". Спустя 10 дней после этого, 21 сентября, Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.

Такого быстрого получения звания генерал-полковника после становления генерал-лейтенантом не было даже в СССР, считает полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "Даже зять Брежнева Юрий Чурбанов, который был первым заместителем Министра внутренних дел СССР и которому помогали быстро шагать по карьерной лестнице, получал должности не так быстро, как Кадыров. Он в 1977 году был генерал-лейтенантом, а генерал-полковником стал только спустя четыре года, в 1981 году. А тут всего шесть месяцев разницы. Это необычное явление, конечно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Черноусов не исключил, что Кадыров в будущем может занять пост в федеральной структуре Росгвардии. "Почему сейчас не занимает? Видимо, руководство считает, что пока рано. Но в будущем это возможно. А то, что он стал генерал-полковником и при этом не занимает никаких постов в федеральной структуре Росгвардии, в этом нет ничего необычного. Это же Рамзан Кадыров, в его случае возможно все", - отметил он.

На 21.20 мск 6 октября на сайте Кремля и на Официальном интернет-портале правовой информации не опубликовано указа о присвоении Рамзану Кадырову звания генерал-полковника.

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