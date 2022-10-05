Кадыров похвалился званием генерал-полковника

05 октября 2022, 16:14

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Путин присвоил главе Чечни звание генерал-полковника и лично проинформировал его о своем решении. С таким заявлением выступил сегодня сам Рамзан Кадыров, сославшись на указ президента.

"Кавказский узел" писал, что 7 апреля командующий Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта. Глава Чечни тогда заявил, что испытывает волнение, так как в этом звании ему предстоит "сделать многое". Политологи связали присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта, а также награждение орденом Александра Невского с его ролью в военной операции на Украине.

Сегодня Рамзан Кадыров сообщил о своем новом звании. "Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня", - написал Кадыров в своем Telegram-канале, пообещав оправдать "оказанное авансом доверие".

На 16.10 мск на сайте Кремля и на Официальном интернет-портале правовой информации не опубликовано указа о присвоении Рамзану Кадырову звания генерал-полковника.

Рамзан Кадыров 1 октября жестко раскритиковал Минобороны за решение отвести войска из Красного Лимана, горда в Донецкой области. Глава Чечни подверг гневной критике и генерала, который, по данным Кадырова, руководил на Лиманском направлении. Кадыров также предложил объявить военное положение на приграничных территориях и применить маломощное ядерное оружие.

Кадыров не впервые выступил с критикой решения Минобороны. Так, 22 сентября он выразил резкое недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. 11 сентября Кадыров обвинил Минобороны в ошибках, допущенных в Харьковской области. Кадыров критиковал и другие действия российского военного руководства, об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров ссорился и мирился с Минобороны".

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни – ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

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