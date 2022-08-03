Преданность Кремлю стала причиной награждения Кадырова орденом Невского

03 августа 2022, 15:51

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Социально-экономическое развитие Чечни, получающей многомиллиардные дотации, выглядит несерьезным основанием для награждения Рамзана Кадырова орденом, указал политолог Дмитрий Орешкин. По экономическим показателям Чечня не выделяется среди других регионов, подтвердил экономист и географ Алексей Гуня. Этой наградой Кремль поощрил Кадырова за поддержку военной операции на Украине, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля Рамзан Кадыров сообщил, что по представлению вице-премьера России Марата Хуснуллина указом президента награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение".

Кадыров похвалился новой наградой на фоне данных Росстата о том, что на начало 2022 года 297,9 тысячи жителей Чечни (19,5% населения республики) жили за чертой бедности. По данным Чеченстата на 1 мая, в Чечне жили 1 522 032 человека, в том числе 655,2 тысячи человек работоспособного возраста, из которых 71,7 тысячи (10,9%) - безработные.

Основание вручения ордена Кадырову выглядит несерьёзно, считает политолог Дмитрий Орешкин. "Сам Кадыров говорил, что признателен федеральному центру за то, что ему выделяют на Чечню 300 миллиардов рублей ежегодно. Имея такие дотации, несложно добиться каких-то результатов, например, построив небоскрёбы", - сказал Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

24 января Рамзан Кадыров сообщил, что правительство России ежегодно выделяет 300 миллиардов рублей на содержание Чечни, которая "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра. При этом, по его словам, в 2021 году Чечне было выделено 375 миллиардов рублей, но лишь 140 миллиардов относятся к консолидированному бюджету Чечни, а остальные средства были направлены на содержание республиканских отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС. Кадыров верно указал только объем межбюджетных трансфертов, а данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, указали экономисты.

Вместе с тем, такое поощрение Кадырова важно и для Кремля, добавил политолог. "Хотя Кадыров пользуется популярностью и в собственно русских регионах среди русского населения, но не настолько, чтобы претендовать на пост главы России, в отличие от других силовиков - от [секретаря Совбеза Николая] Патрушева до [директора Нацгвардии Виктора] Золотова. А как личная гвардия первого лица люди Кадырова нужны. Он решает также другие «деликатные проблемы». Именно поэтому его поддерживают различными способами", - сказал Орешкин.

По его мнению, вручение Кадырову ордена Александра Невского - это "не столько усилия Кремля, сколько усилия кадыровских лоббистов". "Хотя и Путин ему помогает в этом. Кадыров и так стал самым известным региональным руководителем России, может быть, наравне с [мэром Москвы Сергеем] Собяниным. Всех остальных губернаторов (Москва – отдельный субъект Российской Федерации. – Прим. "Кавказского узла") общество в целом не знает, да и знать не хочет", - сказал политолог, добавив, что Кадыров "вероятно, хотел бы распространить влияние на соседние регионы Северного Кавказа".

Орден Александра Невского "сам по себе особый", добавил Дмитрий Орешкин. "Невский был победителем конкурса "имя России", немного уступил ему только Сталин. Александр Невский — это православный витязь, который спас Русь от иноземцев с Запада", - сказал он.

Хотя экономические показатели Чечни публикуются в статистических отчетах, по ним невозможно однозначно оценить социально-экономическую ситуацию в республике, сказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист и географ, доктор географических наук Алексей Гуня. "Обобщенной работы по социально-экономическому развитию Чеченской Республики я не припомню. Но, в целом, по формальным статистическим показателям нет ничего [выдающегося]: ни трагического отставания, ни сверхуспехов", - сказал он.

Показатель бедности, превышающий 19 процентов, - это ниже, чем в многих других регионах, но и их "не надо абсолютизировать", потому что в реальности Чечня находится в более выгодном положении, убежден экономист. "Ниже по этому показателю, наверно, Ингушетия. Но это тоже формальный показатель, который не отражает положение вещей в полной мере. Экономические географы не всегда доверяют этим показателям. Реальные показатели внесут корректировкку. И поэтому, если я буду сравнивать Чечню с каким-то регионом в средней полосе России, скажем, Брянской, Смоленской или Вологодской областями, то ситуация в Чеченской Республике будет более выигрышной по неформальным показателям", - пояснил Гуня.

Согласно рейтингу регионов России по доходам населения, который опубликовало 20 июня РИА Новости на основе данных Росстата с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года, Чечня находится на 73 месте (отношение доходов жителей к расходам - 1,2, за чертой бедности - 19,9% жителей), а Ингушетия – на предпоследнем месте (отношение доходов жителей к расходам - 0,95, за чертой бедности - 29,7% жителей).

Среди этих неформальных показателей, по которым положение в Чечне лучше, Алексей Гуня отметил несколько. "Например, я бы учёл обеспеченность жильём. Она в Чечне лучше. Или число одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи, которых много в центральной России. Также такой показатель, как количество детей в детских домах, процент алкоголизма среди населения", - перечислил он.

Тем не менее, по его словам, в реальной картине социально-экономического положения в Чечне стоит вопрос обеспечения жителей рабочими местами с достойной зарплатой. "Демографический рост в Чечне выше, чем у соседей. Он, к примеру, гораздо выше, чем в Северной Осетии или на Ставрополье. Но обеспеченность рабочими местами с заработной платой не ниже, чем в среднем по СКФО — это проблема. Наверное, это ключевой, критический момент для Чечни, который нужно решать. Эта проблема актуальна и для Дагестана, и для Ингушетии", - резюмировал Гуня.

Если судить по докладам, которые делают власти Чечни, в экономике республики всё прекрасно, отметил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Поэтому не только орденом, но чем угодно можно наградить главу [Чечни]. В то же время, орден Александра Невского имеет своё определённое основание. Награждение героем России [советника главы Чечни Адама] Делимханова, присвоение звания генерал-лейтенаната Кадырову, орден ему - это не что иное, как поощрение Кремлём за участие в специальной военной операции. Это бонусы. А даваться они могут под любым предлогом, обоснованием", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако глава Чечни неоднократно выказывал недовольство финансированием республики. При этом бюджетные дотации - не единственный источник финансирования властей Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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