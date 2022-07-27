Кадыров похвалился новой наградой

27 июля 2022, 18:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент подписал указ о представлении Рамзана Кадырова к ордену Александра Невского за вклад в социально-экономическое развитие региона, сообщил сегодня сам глава Чечни. При этом 19,5% населения Чечни живут за чертой бедности, следует из данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", в июле Рамзан Кадыров сообщил о получении ордена "За заслуги перед стоматологией". Пользователи "ВКонтакте" поинтересовались, какие именно заслуги помогли главе Чечни получить эту награду.

Рамзан Кадыров сегодня сообщил о новой награде, которую он получил за вклад в социально-экономическое развитие региона. "По представлению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина Указом президента Российской Федерации я награжден орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение", - написал он в своем Telegram.

К 17.50 мск запись в Telegram-канале Кадырова, у которого насчитывается 2 667 884 подписчика, набрала 3031 комментарий, большинство пользователей поздравили главу Чечни с наградой.

На официальном портале правовой информации указ о награждении Кадырова орденом Александра Невского к 17.50 мск не опубликован.

Награда Кадырову вручена на фоне безработицы в Чечне

Между тем пятая часть населения Чечни живет за чертой бедности, следует из официальных статистических данных. На 1 мая 2022 года в Чечне проживало 1 522 032 жителя, указано на сайте Чеченстата. В республике насчитывается 655,2 тысячи человек работоспособного возраста, из которых 71,7 тысячи (10,9%) - безработные, говорится в отчете Чеченстата "Занятость и безработица в Чеченской Республике в среднем за март-май 2022 года" от 23 июня. При этом на начало 2022 года 297,9 тысячи жителей Чечни, то есть почти пятая часть населения (19,5%), имели денежные доходы ниже черты бедности, сообщил 27 апреля на своем сайте Росстат.

Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги, следует из статута ордена, утвержденного Указом президента России от 7 сентября 2010 года.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июня Рамзан Кадыров сказал, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". 28 июня агентство "Чечня сегодня" сообщило, что два батальона, "Восток-Ахмат" и "Запад-Ахмат", уже укомплектованы. Кадров уточнил, что формирование чеченских батальонов позволит создать в республике 1800 рабочих мест. 18 июля глава Чечни заявил, что укомплектованы три батальона ("Восток-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Юг-Ахмат") и полк спецназа "Север-Ахмат" при Минобороны России. По его словам, в состав полка вошли бойцы, имеющие опыт боевых действий в Сирии и на Украине. Слова главы Чечни о трех тысячах рабочих мест в Минобороны России означают, что он планирует найти новых людей в свои формирования, считает военный эксперт Александр Храмчихин.

Кадыров, создавая новые батальоны, демонстрирует лояльность Кремлю и одновременно пытается показать, что заботится о жителях Чечни, подчеркнули Алексей Малашенко и Светлана Ганнушкина. Для трудоустройства трех тысяч человек вряд ли бы потребовались сотни миллиардов, при этом экономика способна развиваться только за счет создания новых рабочих мест, а не участия в спецоперации на Украине, указали Сергей Жаворонков и Наталья Зубаревич.

Кадыров за время на посту главы республики собрал коллекцию наград

Рамзан Кадыров имеет звания почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен высшей награды Чечни - ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана - медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

"Кавказский узел" также писал, что дочь Кадырова Айшат, министр культуры Чечни, 23 июня была награждена орденом Кадырова. 25 декабря 2021 года она также получила медаль "За защиту прав человека", а сам Рамзан Кадыров и его родители были награждены медалями "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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