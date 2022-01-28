Экономисты назвали запутанным заявление Кадырова о бюджете Чечни

28 января 2022, 02:42

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, озвучив данные о федеральном финансировании республики, верно указал только объем межбюджетных трансфертов, пояснила Наталья Зубаревич. Данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, считает Сергей Жаворонков.

Как писал "Кавказский узел", 24 января во время прямого эфир с председателем чеченского парламента Магомедом Даудовым глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что правительство России выделяет 300 млрд рублей в год на содержание республики. Чечня "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, отметил он. Из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и Фонда ОМС, пояснил Кадыров. Он отметил, что "такое же содержание есть во всех регионах России".

Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России в 2021 году. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности, о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, указал 25 октября 2021 года РБК. По информации издания, Чечне было запланировано на эти цели 33,5 миллиарда рублей. Как пояснила позже "Кавказскому узлу" профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич, дотация на выравнивание составляет четверть от всех трансфертов, а помимо этого, существуют еще субсидии.

Кадыров верно назвал только объем межбюджетных трансфертов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" доктор географических наук, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

"Он все назвал неверно, кроме трансфертов. Остальное - не трансферты, а выплаты из фондов без учета поступлений страховых платежей с чеченских зарплат в эти фонды. Так считать нельзя", - пояснила она.

По словам Зубаревич, Чечня, согласно последним открытым данным, в 2019 году перечислила в Пенсионный фонд на 92 миллиарда страховых платежей. "И получила назад пенсии тоже на 92 миллиарда рублей, баланс - почти по нулям. В 2020 году Чечня получила из Пенсионного фонда пенсий на 101 миллиард рублей, а страховые выплаты должны быть примерно 95-96 миллиардов рублей, то есть трансферт из Пенсионного фонда составил около шести миллиардов рублей, а не более ста (Кадыров назвал сумму 105 миллиардов рублей - прим. "Кавказского узла"). Дагестан в 2019 перечислил страховых платежей в Пенсионный фонд на 121 миллиард рублей, и получил пенсий на 121 миллиард рублей", - сообщила она.

Существуют "мандаты", как их называют, федеральных органов власти, как, например МВД, которое полностью имеют федеральное финансирование по всей стране, а есть региональные - например, сферы образования и здравоохранения, отметил старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "В подавляющей части школ и больниц, кроме отнесенных к федеральным, уровень зарплат по регионам отличается в разы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Объяснять, что Россия, финансируя федеральные органы власти, тратит деньги на саму себя, "довольно странно", хотя все понимают, что люди в органах власти Чечни, в том числе МВД, назначены Кадыровым, сказал Жаворонков.

Куда важнее вопрос, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами. "[Эти данные] фактически засекречены. Если вы посмотрите на статьи журналистов, то всюду приводятся "расчеты наших экспертов". То есть официальная статистика устроена так, что там понять по этой теме нельзя. И это не случайно. Но если мы воспользуемся оценками, то увидим, что республики Кавказа первые в очереди: иногда Ингушетия опережает Чечню, иногда Дагестан. Иногда опять Чечня первая", - пояснил он.

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов отметил, что уже около 10 лет информация о региональном разрезе финансирования силовиков, а также численность силовиков, не публикуется. "Так было последние 10-15 лет, когда централизовали финансирование силовиков", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2020 году Чечня вместе с Дагестаном и Ингушетией стала лидером по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню тогда, по данным журнала Forbes, журналисты которого анализировали информацию Федерального казначейства, составили порядка 106,4 миллиарда рублей. В 2019 году Чечня была на четвертом месте среди крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина России, тогда упоминалась сумма в 66,3 миллиарда рублей.