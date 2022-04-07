Кадырову вручили погоны генерал-лейтенанта

07 апреля 2022, 17:45

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Глава Чечни Рамзан Кадыров получил сегодня погоны генерал-лейтенанта, торжественная церемония прошла в Грозном.

Как писал "Кавказский узел", о том, что Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил 28 марта. При этом сам указ президента не был опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации. Новое звание Кадырова стало свидетельством того, что Кремль уже оценил его действия в ходе спецоперации, отметил кавказовед Руслан Кутаев.

Торжественная церемония вручения очередного воинского звания главе Чечни Рамзану Кадырову прошла в Грозном. Генерал-лейтенанта командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России генерал-лейтенант Сергей Захаров вручил Кадырову погоны генерал-лейтенанта, сообщило сегодня ТАСС.

Вручение погонов прошло в торжественной обстановке, Захаров и Кадыров были не парадной одежде, а в форме защитного цвета. После того, как был зачитан указ президента от 28 марта о присвоении главе Чечни очередного звания, Захаров пожал Кадырову руку и вручил ему погоны. Церемония происходила в присутствии военных, следует из видео, опубликованного агентством.

Кадыров пояснил, что это событие для него "приятно и волнительно". По его словам, волнение он испытывает, так как в этом звании ему предстоит "сделать многое". "Получить любую награду и любое звание — это большая ответственность. Ты должен соответствовать этому званию и наградам, которые тебе вручают", – привело его слова РИА "Новости".

При этом Кадыров не связал свое повышение со своими действиями по освещению спецоперации на Украине. "Я очень горд этим повышением. Я не считаю эту награду за вклад в спецоперацию на Украине", – привело его слова ИА "Грозный информ".

Также погоны генерал–лейтенанта были вручены и первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации Алибеку Делимханову, сообщило агентство.

Новое звание Кадырову присвоено за спецоперацию на Украине, отметил политолог Дмитрий Орешкин. "Кадырову дают не за то, что он что-то там сделал, а для того, чтобы укрепить имидж Путина среди северокавказских деятелей, которые увлекаются русской риторикой и симпатизируют Кадырову. Это акт пиара — свидетельство того, что у Кадырова сильные позиции среди силового крыла", — сказал он ранее "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля Рамзан Кадыров выразил недовольство тем, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта, тогда как за телеведущего Ивана Урганта, уехавшего из России в отпуск, заступился и назвал его "большим патриотом". "Генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать", – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Заявление Кадырова можно расценить как признак конфронтации между сторонниками мирных переговоров и сторонниками продолжения спецоперации, поскольку однозначную позицию никто из политиков в России не занимает, указал автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. "Ему нужно себя как можно ярче проявить, при этом в любом качестве… Просто можно ещё раз заявить свою "любовь к Путину" и покритиковать кого-то. Подтвердить, что он верный пехотинец Путина", – сказал он ранее "кавказскому узлу". При этом Малашенко подчеркнул, что Кадыров "работает только на себя".

Напомним, что с начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.