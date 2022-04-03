Кадыров раскритиковал "шкалу приоритетов" Дмитрия Пескова

03 апреля 2022, 22:20

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил недовольство тем, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, тогда как Ивана Урганта назвал "большим патриотом".

Как писал "Кавказский узел", о том, что Рамзану Кадырову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта, спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил 28 марта. При этом сам указ президента не был опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации.

26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. С начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Также он неоднократно озвучивал призыв к крупномасштабным боевым действиям. 29 марта Кадыров, выступая перед чеченскими силовиками по поводу спецоперации на Украине, призвал их умирать на пути джихада.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сегодня прокомментировал слова Дмитрия Пескова о патриотах, упомянув и заявление пресс-секретаря Путина по поводу присвоения ему самому звания генерал-лейтенанта.

Кадыров выразил недоумение тем, что Песков назвал Ивана Урганта "большим патриотом". "Я и не знал, но, оказывается, чтобы стать патриотом своей страны, надо раскритиковать действия России, уехать за границу, причём громко и пафосно, создав шумиху вокруг персоны, а потом, когда политический градус противостояния упадёт, вернуться обратно, как ни в чем не бывало. Рабочая схема, используйте. Примерно так сделал Иван Ургант, за что получил недавно от Дмитрия Пескова оценку "большой патриот", - написал Рамзан Кадыров.

О том, что не надо критиковать телеведущего Первого канала Ивана Урганта и других знаменитостей, которые уехали из страны, Песков заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» 2 апреля. "Не нужно клеветать на людей, не нужно записывать их в "пятую колонну". Я очень хорошо знаю Урганта, он большой патриот. У него может быть своя точка зрения", — процитировало Пескова РИА "Новости". Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине многие отечественные звезды улетели за границу. Так, ведущий программы «Вечерний Ургант» оказался вместе с семьей в Израиле. Многие увидели в этом предательство Родины, хотя Ургант заявлял, что всего лишь уехал в обычный отпуск, передает "Вечерняя Москва".

"Так легко быть патриотом, правда? Это вам не с обмундированием бегать между кирпичных груд и бетонных стен. И не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия "патриотизм", - заявил глава Чечни.

Он также удивился тому, что Дмитрий Песков не прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта, обосновав это тем, "что не видел указа".

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенант.На просьбу подтвердить информацию спикера чеченского парламента о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта представитель Кремля ответил: "Я пока указа не видел. Как только мы его увидим, если он не закрытый, - а бывают закрытые документы, с грифом, - если он открытый, то, конечно, будет опубликован. Закрытые указы президента, а такие тоже бывают, они не публикуются ", - сказал Песков, слова которого привел «Интерфакс».

Рамзан Кадыров подчеркнул, что вместе с силовиками и добровольцами занимается "днем и ночью" проведением спецоперации, при этом "трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, - настоящий патриот". "Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать...", - указал глава Чечни.

Напомним, нескольким днями ранее Кадыров раскритиковал главу российской делегации на переговорах по Украине, помощника президента Владимира Мединского. Мединский, комментируя раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, заявил, что Киев передал Москве свои письменные предложения по мирному договору, которые стали "первым конкретно сформулированным письменным стремлением Украины к компромиссу". По его словам, Россия также "сформулировала два больших ответных шага", один из которых — постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях, а второй — о возможности встречи президентов двух стран, сообщил 29 марта ТАСС. Кадыров в тот же день заявил: "Ни на какие уступки мы не пойдем. Это господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал". Выступая с критикой позиции российской делегации на переговорах с Украиной, Кадыров пытается выслужиться перед Путиным, параллельно претендуя на повышение своей значимости, указал политолог Дмитрий Орешкин. Новое воинское звание Кадырова стало свидетельством того, что Кремль уже оценил его действия в ходе спецоперации, отметил кавказовед Руслан Кутаев.

Подробности о присутствии чеченских силовиков на Украине собраны "Кавказским узлом" в справках "Чеченцы на Украине: факты и домыслы" и "Главное о кадыровцах на Украине". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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