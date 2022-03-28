Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. 31 августа 2019 года. Фото: пресс-служба Кремля, http://kremlin.ru/catalog/persons/146/events/61415

28 марта 2022, 21:33

Даудов сообщил о новом звании Кадырова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент России присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, сообщил сегодня спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2009 года Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Рамзану Кадырову звания генерал-майора милиции, а 22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил главе Чечни воинское звание генерал-майора Росгвардии.

О том, что Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, Магомед Даудов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в своем Telegram-канале.

"От всей души поздравляю [...] главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта", - написал Даудов. Он отметил, что таким образом, президент "достойно оценил заслуги" Кадырова перед Родиной. 

Это же его сообщение опубликовано и в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".

Сам указ президента пока не опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину  отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.

Примечание:

"Кадыров отчитался о тысячах участников коллективных молитв за чеченских бойцов", "Кадыров отчитался об отправке на Украину нового отряда добровольцев", "Ходаковский объяснился перед Делимхановым за слова о чеченских силовиках".

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