Даудов сообщил о новом звании Кадырова

28 марта 2022, 21:33

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Президент России присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-лейтенанта, сообщил сегодня спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2009 года Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении Рамзану Кадырову звания генерал-майора милиции, а 22 июля 2020 года Владимир Путин присвоил главе Чечни воинское звание генерал-майора Росгвардии.

О том, что Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенанта, Магомед Даудов сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в своем Telegram-канале.



"От всей души поздравляю [...] главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта", - написал Даудов. Он отметил, что таким образом, президент "достойно оценил заслуги" Кадырова перед Родиной.

Это же его сообщение опубликовано и в Telegram-канале ЧГТРК "Грозный".

Сам указ президента пока не опубликован ни на сайте Кремля, ни на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с начала военной операции на Украине глава Чечни Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев и публикует видеоотчеты от командиров подразделений. Подразделения чеченских бойцов на Украине играют лишь вспомогательную роль, проводя зачистки и прочесывание местности, и не выполняют функции штурмовых отрядов или военной полиции, пояснили 10 марта военные эксперты после очередного отчета о взятии кадыровцами населенного пункта.