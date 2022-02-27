Чеченцы на Украине: факты и домыслы

27 февраля 2022, 08:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кадры видео из самолета с Кадыровым, который сообщает о скором приземлении вместе с фото с чеченскими силовиками в лесу породили слухи о чеченских военнослужащих в Украине с самого начала военной спецоперации, объявленной президентом России. Действительно ли чеченцы воюют на Украине, что заявляют Кадыров и его пропагандисты, стоит ли верить всему выдаваемому за факты в информационных источниках, – разбирался «Кавказский узел».

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска на Украину. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке «Кавказского узла» «Война на Украине – 2022».

Первое свидетельство присутствия

26 февраля 2022 года Рамзан Кадыров и Магомед Даудов опубликовали видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины. Мужчина, похожий на командира чеченского батальона «Юг» Хусейна Межидова , разворачивает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова и устанавливает его на воротах. На другой стороне ворот, которые ограждает колючая проволока, установлен флаг России. Флаг Украины сброшен на земли внутри воинской части. Камера быстро показывает обстановку внутри воинской части - нет ни людей, ни машин, ни техники.

В тот же день в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95 было опубликовано видео тех же ворот с комментарием на русском языке. На видео, в частности, показана табличка «Контрольно-пропускной пункт войсковой части №3018 Национальной гвардии Украины». Судя по открытым источникам, подразделение находится в поселке Гостомель Киевской области . Расстояние от поселка до Киева – около 30 км. Кто захватил эту часть и участвовали ли в этом непосредственно чеченские силовики, «Кавказский узел» указать не может.

Страница ya_pomoshnik_kra_95 в Instagram, которая велась в последние годы от лица Рамзана Кадырова, по данным на 22.20 мск 26 февраля, недоступна. «К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», - говорится при входе на эту страницу.

Позднее Рамзан Кадыров у себя в аккаунтах показал трофеи - технику и вооружение, якобы захваченные 26 февраля в войсковой части №3018. «Оцените трофейную технику, которая досталась нашим бойцам. Угадайте ее производство! Вот такие спецмашины получают бандеровцы, а мы у них забираем», - подписал фотографии глава Чечни .

Слухи распространялись из самолета

24 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео , предположительно записанное из самолета, которое, как заявило государственное ИА «Чечня сегодня», породило «многочисленные слухи» о том, что Рамзан Кадыров и его силовики прилетели на территорию Украины или Донбасса. «По неподтвержденным данным, представители силовых структур ЧР в настоящий момент находятся на территории Украины или Донбасса, где российские войска проводят военную операцию в целях сохранения целостности России», - утверждалось в сообщении ЧГТРК «Грозный» .

«Если даст Аллах, через пару минут мы будем на месте», - звучат слова на чеченском языке, которые произносит голос, похожий на голос Кадырова. В Instagram-аккаунте Хусейна Межидова еще накануне были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира батальона "Юг".

По данным «Новой газеты», батальон «Юг» и ряд подразделений чеченского ОМОНа расквартированы в Беларуси. На 19:00 мск 26 февраля видео и фото из обоих сториз было удалено.

Как выяснилось позднее 24 февраля Рамзан Кадыров летал в Москву, где встречался с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым, а также с членами палестинской делегации.

В Грозном прошел митинг

25 февраля Рамзан Кадыров выступил перед военнослужащими в центре Грозного. На площади собрались около 12 тысяч человек. «Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорей позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, попросил извинений», - заявил глава Чечни. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек.

Кадыров отметил, что пока никаких решений о переброске принято не было. «Мы пока никого не перебрасываем, наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где должны быть». В тот же день глава ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов заявил на своей странице в Instagram, что «кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине». Впрочем, источник в силовых структурах региона указал, что после сбора в Грозном чеченские силовики отправились в свои части.

Воюют ли чеченцы на стороне Украины?

Также Ахмадов обратился к критикам Кадырова, живущим в Европе, перечисляя некоторых оппонентов - Тумсо Абдурахманова, Хасана Халитова, Анзора Масхадова, Ахмеда Закаева, и попутно оскорбляя их. Он поинтересовался у критиков, приедут ли они на Украину, чтобы противостоять чеченским силовикам и российской армии.

На стороне Украины в 2014–2015 годах принимали активное участие в боевых действиях два добровольческих чеченских батальона. К 2019 году они разоружились. По некоторым данным, сейчас они участвуют в обороне Киева. Представитель диаспоры Руслан Сидаев заявил, что в защите Киева участвуют также ингуши и дагестанцы. Точное количество кавказцев, противостоящих российским военным, Сидаев назвать затруднился – «примерно 200–300 человек» .

Наличие чеченцев, воюющих на стороне Украины, подтверждает и Кадыров. «Вы называете себя батальон шейха Мансура, Дудаева. Вы не имеете права называть имя шейха Мансура. Мы потомки шейха Мансура, и мы вас уничтожим, где бы вы ни находились. Поэтому подскажите, где вы находитесь, там мы появимся и там мы вас уничтожим. Вы сбежали из Чеченской Республики и сейчас оттуда кричите, что вы воины», - заявил глава Чечни .

Были ли фейки в 2014–2015 годах

Подтверждал информацию о воевавших за Украину чеченцах Кадыров и в 2015 году. «Да, есть там наши бывшие чеченцы, они продали свою идею европейцам, и Европа их вооружила и отправила. Они жили в Европе давно. Отсюда никто не поехал», - заявил он. На вопрос об их количестве Кадыров отмечал, что были данные о 150, но точной информации нет, назвав попутно бойцов наркоманами и алкоголиками .

Видеозаписи, свидетельствующие об участии уроженцев Чечни в вооруженном конфликте на востоке Украины в 2014–2015 годах, стали выкладываться в сеть регулярно примерно с августа 2014 года. К сожалению, в большинстве случаев записи не позволяли определить точное время и место съемки. Нет и достаточных оснований, чтобы судить, являются ли эти видео подлинными свидетельствами или это фальшивки малобюджетной информационной войны.

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