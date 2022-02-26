Ахмадов заявил о присутствии кадыровцев на Украине

26 февраля 2022, 00:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов призвал критиков главы Чечни приехать на Украину, где, по его словам, находятся "кадыровцы в составе российской армии".

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, которое, по данным государственного ИА "Чечня сегодня" породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instagram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал, 25 февраля Минобороны отчиталось о блокировке Чернигова, Сум, Конотопа и частичной блокировки Киева. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, в котором заявил о присутствии на территории Украины чеченских силовиков. В ролике он обращается к критикам Кадырова, живущим в Европе. перечисляя оппонентов режима Кадырова - Тумсо Абдурахманова, Хасана Халитова, Анзора Масхадова, Ахмеда Закаева, и попутно оскорбляя их.

"Сейчас кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине, а Украина граничит с несколькими европейскими странами". заявил Ахмадов. Он поинтересовался у критиков Кадырова, приедут ли они на Украину, чтобы противостоять чеченским силовикам и российской армии, следует из ролика от 25 февраля.

Публикация на странице Ахмадова, насчитывающей 138 тысяч подписчиков, за три часа с момента публикации, к 0.11 мск набрала 8224 просмотра и 581 комментарий.

Отметим, в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Информация о присутствии чеченских бойцов на Украине выглядит достоверной, указал ранее "Кавказскому узлу" полковник ФСБ в запасе Дмитрий Гудков, предположив, что им доверено участвовать в штурме Киева. Если чеченский батальон отправлен на Украину, то лишь для выполнения функций военных полицейских, не согласились военные эксперты Александр Перенджиев и Василий Дандыкин.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".