Военные эксперты поспорили о роли кадыровцев в операции на Украине

25 февраля 2022, 14:19

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Информация о присутствии чеченских бойцов на Украине выглядит достоверной, указал полковник ФСБ в запасе Дмитрий Гудков, предположив, что им доверено участвовать в штурме Киева. Если чеченский батальон отправлен на Украину, то лишь для выполнения функций военных полицейских, не согласились военные эксперты Александр Перенджиев и Василий Дандыкин.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, в котором слышен голос Рамзана Кадырова. «Если даст Аллах, через пару минут мы будем на месте», - процитировало фрагмент видео государственное ИА "Чечня сегодня". Агентство уточнило, что видео породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instаgram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых силовики совершают молитву в лесу. На нескольких фотоснимках виден человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". "По неподтвержденным данным, представители силовых структур ЧР в настоящий момент находятся на территории Украины или Донбасса, где российские войска проводят военную операцию", - сообщило информагентство.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле гражданского населения. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Информация о том, что чеченские военные окажутся на территории Украины, поступала и полковнику ФСБ в запасе, бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову. "Вчера (24 февраля) у меня был разговор с моими довольно хорошо осведомленными товарищами из Украины, и они мне сообщили информацию, согласно которой чеченские военные будут участвовать в штурме Киева. Получается, что эта информация подтверждается, поскольку появляются вот такие публикации", - сказал Геннадий Гудков корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, батальону «Юг» выделена одна из важных функций в спецоперации Вооруженных сил России на территории Украины. "Это важная часть спецоперации, и чеченские военные будут в ней участвовать. Но я хочу сказать, что не Рамзан Кадыров будет руководить их действиями, они будут подчиняться командованию спецоперации. Он не может там находиться и давать приказы, не имеет таких полномочий", - сказал Гудков.

Если чеченские военные примут участие в «установлении порядка» в украинских городах, которые оказались под контролем российских войск, то это лишь осложнит ситуацию, предположил военный эксперт. "Местное население не будет в восторге от присутствия чеченских военных. Это будет еще одним раздражающим фактором, и ничего хорошего от их присутствия там не будет", - пояснил он.

Если информация о присутствии чеченских бойцов на территории Украины достоверна, то, вероятно, батальон «Юг» будет выполнять там функции военной полиции, считает доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России Александр Перенджиев.

"Мне не кажется, что их привлекут в операции по штурму Киева или других городов. Перед ними могут быть поставлены такие задачи, как внутренние рейды, арест военных преступников, уничтожение групп противника, которые действуют партизанскими методами, перекрытие каналов снабжения украинской армии. Штурмовать города они также могут, но более вероятно, что они получат приказы по зачистке городов после их взятия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если Рамзан Кадыров также находится в Украине, то он может решать только оперативные вопросы, подтвердил Перенджиев. "Батальон будет подчиняться центральному военному руководству и выполнять их приказы", - подчеркнул он.

Такое же мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин. "Рамзан Кадыров глава региона, а не комбат. Для этого есть соответствующие командиры, которые получают и выполняют приказы от вышестоящих. Он может встречать и провожать их, делать какие-то заявления, но не руководить батальоном", - сказал он корреспонденту "Кавказскоо узла".

Он также считает, что основной функцией чеченского батальона «Юг» было бы выполнение роли военной полиции. "Они выполняли функцию военной полиции в Сирии, и делали это достаточно успешно. Здесь их функциями могут быть установление общественного порядка и его обеспечение в течение определенного периода в рамках продолжительности спецоперации и, возможно, после ее завершения", - сказал Василий Дандыкин.

Напомним, в декабре 2021 года Рамзан Кадыров на пресс-конференции заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого напомнил, что внешняя политика государства - прерогатива Путина. Кадыров в ответ назвал слова об Украине своей личной позицией. Глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации на Украине, однако уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".