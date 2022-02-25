Видео из самолета с голосом Кадырова за кадром появилось в сети на фоне войны с Украиной

25 февраля 2022, 00:03

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Кадры видео из самолета, на котором сообщается о скором приземлении, а также фото с чеченскими силовиками, которые молятся в лесу, появилось в сториз аккаунта в Instаgram, который ведется от лица Рамзана Кадырова. Видеоролик опубликован накануне объявления президентом России Владимиром Путиным о спецоперации на Украине.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров в декабре 2021 года на пресс-конференции заявил, что украинский вопрос – это его уровень и что если бы ему поручили, он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска.14 февраля Кадыров сделал еще одно заявление, в котором указал, что президент Украины Владимир Зеленский должен сделать все, что от него зависит, для избежания кровопролития и установления мира. "Президент Владимир Путин и народы России не хотят войны, мы не понаслышке знаем смысл этого страшного слова. Будьте благоразумны, господин Зеленский", - заявил глава Чечни.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Министерству обороны теми же указами было предписано "обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира" на территории этих республик. 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс. Владимир Путин сегодня объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации на Украине, однако уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления по украинскому вопросу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко и Дмитрий Орешкин. Кадыров мог высказываться и по прямой указке Москвы, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

На видео, опубликованном ночью 23 февраля в сториз аккаунта в Instаgram ya_pomoshnik_kra_95, который ведется от лица Рамзана Кадырова, слышна фраза: «Если даст Аллах, через пару минут мы будем на месте». За кадром слышен голос главы республики, сообщило издание "Чечня сегодня". "Видео породило многочисленные слухи о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по неподтвержденным данным, представители силовых структур Чечни находятся на территории Украины или Донбасса.

На этой же странице в Instаgram появились видео, а также несколько фото, на которых силовики совершают молитву в лесу.

На нескольких фотоснимках в первом ряду в центре молится человек, который похож на командира батальона "Юг" Хусейна Межидова.

"Кавказский узел", также писал, что 3 февраля исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила о передвижении колонн военной техники, которая находится на вооружении грозненского ОМОНа и Росгвардии, в направлении Украины. Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты усомнились в возможности переброски чеченских силовых подразделений к границе с Украиной. Они отметили, что водразделения Росгвардии не подчиняются Минобороны и обычно не участвуют в его учениях и операциях, а перемещение подразделений Росгвардии между регионами не является чем-то уникальным.