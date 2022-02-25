Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину

25 февраля 2022, 15:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Владимиру Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, следует извиниться перед Владимиром Путиным за военный конфликт, заявил Рамзан Кадыров, собравший сегодня на площади в Грозном около 12 тысяч чеченских силовиков и военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, которое, по данным государственного ИА "Чечня сегодня" породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instаgram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". Информация о присутствии чеченских бойцов на Украине выглядит достоверной, им доверено либо участвовать в штурме Киева, либо выполнять роль военной полиции, предположили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты..

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. Вечером того же дня Минобороны России заявило, что российские войска вышли к Херсону и взяли под контроль Северо-Крымский канал. Украинские официальные источники сообщили о боях вдоль границ Украины, а также об обстреле мирных жителей. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

В центре Грозного состоялась проверка боеготовности личного состава силовых структур Чечни, в построении приняли участие более 12 тысяч военнослужащих, сообщила сегодня ЧГТРК "Грозный". "К ним обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие ЧР готовы выполнить любой приказ президента страны", - говорится в публикации.

Сообщение проиллюстрировано видеороликом, на кадрах видно несколько тысяч бойцов, собравшихся на площади в Грозном. За кадром слышен голос Рамзана Кадырова, выступающего перед ними.

"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорей позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, попросил извинений", - сказал глава Чечни.

В сториз Instаgram-аккаунта ya_pomoshnik_kra_95, который ведет помощник главы Чечни, сегодня размещено это же видео, а также видеофрагмент беседы Рамзана Кадырова с журналистами на той же площади.

"Чтобы обезопасить наше государство, наш народ. Поэтому мы еще раз собрались показать, что мы поддерживаем полностью решение верховного главнокомандующего. И мы не подведем, мы выполним любой приказ, мы готовы на это, мы готовились, готовимся и будем готовиться всегда", - сказал, в частности, глава Чечни.

"Рамзан Ахматович, сейчас Киев, дальше что?" – спрашивает его одна из собравшихся журналистов. "Сейчас Киев, дальше, кто будет лезть на нашу страну, видно будет", - ответил Кадыров.

Около 70 тысяч силовиков из Чечни готовы добровольно направиться на Украину, заявил Рамзан Кадыров после выступления перед силовиками и военными. "Около 12 тысяч [собрались в Грозном], а так по списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство", - приводит его слова ТАСС.

Глава Чечни отметил, что пока никаких решений о переброске принято не было. "Мы пока никого не перебрасываем, наши сотрудники выполняют поставленные задачи верховным главнокомандующим на своих объектах, где должны быть", - процитировало Кадырова агентство.

Отметим, в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".