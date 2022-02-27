27 февраля 2022, 14:46

Кадыров опроверг данные о гибели чеченских офицеров на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе два командира подразделений, не соответствует действительности, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее, 25 февраля, Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы более 70 тысяч человек. В тот же день руководитель гостелеканала "Грозный" сообщил, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине".

Предположения о присутствии на Украине военных из Чечни появились в первый же день военной операции, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

Не соответствует действительности информация о том, что "в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих", в том числе командир 141-го моторизованного полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" чеченского управления Федеральной службы войск Нацгвардии Анзор Бисаев, заявил сегодня глава Чечни.

"Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки! У парней боевой настрой, ни единой царапины, полный боекомплект и полные запасы домашнего сушеного мяса (оно даст силу в самом тяжёлом походе)", - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Напомним, военная операция российских войск началась утром 24 февраля. 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. Сегодня он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отметил пресс-секретарь президента России.

Сегодня Минобороны России проинформировало, что российские военные заблокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины заявило, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город. Подробности о военном конфликте собраны в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Военные эксперты поспорили о роли кадыровцев в операции на Украине", "Ахмед Закаев предложил Украине помощь чеченцев Европы", "Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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