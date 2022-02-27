Зеленский предложил Кремлю провести переговоры в Баку

27 февраля 2022, 12:03

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Столицу Азербайджана назвал президент Украины Владимир Зеленский в качестве одной из возможных площадок для переговоров с Россией, отказавшись от переговоров в Белоруссии. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отметил пресс-секретарь Путина.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны России сообщило, что российские военные заблокировали Херсон и Бердянск, а также взяли под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Минобороны Украины заявило, что российские военные "замедлили темпы продвижения вглубь территории страны". Глава администрации Харькова сообщил, что российские войска вошли в город.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. В ночь на 25 февраля в своем видеообращении Зеленский упомянул о возможном нейтральном статусе Украины. Москва готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию, сообщил в тот же день пресс-секретарь Путина, сделав акцент на словах Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус страны. Позднее офис президента Украины заявил, что Зеленский согласен только на полноценные переговоры с Россией без ультиматумов, что было воспринято в Кремле как отказ от переговорного процесса. 26 февраля Зеленский сообщил, что президенты Азербайджана и Турции предложили организовать переговоры с Россией. Баку подтвердил факт обсуждения возможных переговоров.

Площадкой для переговоров Украины с Россией могут быть другие города вне Белоруссии, заявил сегодня Владимир Зеленский. "Если бы с ваших территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе... Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи", - сказал он.

Столицу Азербайджана Зеленский назвал в числе возможных вариантов места переговоров. "Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Будапешт, Стамбул, Баку - это все мы предложили российской стороне, да и любой другой город нам подходит в стране, с территории которой не летят ракеты... Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

Украинская сторона сама предложила белорусский город Гомель как место для переговоров, заявил сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. "Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее сегодня Песков сообщил, что "в соответствии с достигнутой договоренностью" российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной. "Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле", - процитировало Дмитрия Пескова агентство.

Напомним, военная операция российских войск началась утром 24 февраля. Правозащитная организация Amnesty International 25 февраля заявила, что российские военные применили оружие с широким радиусом поражения в густонаселенных районах Украины, что стало причиной гибели мирных жителей. Минобороны России утверждает, что не наносит удары по жилым районам Украины. Подробности о военном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".