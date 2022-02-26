Стоп-кадр видео от 26.02.2022, опубликованного в Telegram-канале Рамзана Кадырова, https://t.me/RKadyrov_95/1249

26 февраля 2022, 16:33

Видео подтвердило присутствие чеченских войск на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов опубликовали видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины. 

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, которое, по данным государственного ИА "Чечня сегодня", породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instagram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек. Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 25 февраля заявил на своей странице в Instagram, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине". Сам Рамзан Кадыров заявил в тот же жень, что чеченские бойцы отправятся на добровольной основе в самые горячие точки Украины. При этом, источник в силовых структурах региона указал, что после сбора в Грозном чеченские силовики отправились в свои части.

Видео установки флага Чечни опубликовали сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram и председатель парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

Как следует из видео, человек в камуфляжной форме забирается на ворота, с эмблемой Нацгвардии Украины. Мужчина разворачивает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова и устанавливает его на воротах. На другой стороне, которые ограждает колючая проволока,  ворот установлен флаг России. Флаг Украины сброшен на земли внутри воинской части. Рядом с ним лежит возможно погибший или пленный - на видео видна лишь камуфляжная ткань. Камера быстро показывает обстановку внутри воинской части - нет ни людей, ни машин, ни техники. Мужчина, который устанавливал флаг поворачивается к камере и начинает спускаться вниз, следует из видеоролика.

 "Наши бойцы достойно и самоотверженно защищают интересы Родины!", - прокомментировал видеозапись Даудов. На его странице в Instagram, на которую подписаны 2,7 миллиона человек за час с момента публикации,  к 16.5 мск, запись набрала 5097 отметок "нравится" и 350 комментариев.  

 "Кавказский узел" не может подтвердить достоверность видеозаписи, а также место и время ее записи. 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу", "Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку", "Активисты задержаны в Ростове-на-Дону за пикет против войны в Донбассе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 февраля 2022, 18:27

26 февраля 2022, 18:22

  • Суд утвердил приговоры за антивоенный пикет в Ростове-на-Дону

    Ростовский областной суд отказал в удовлетворении жалоб на приговор пожилому активисту Борису Папаяну и его знакомой Елене Белан, которые были приговорены к административному аресту на 10 и 9 суток соответственно за проведение антивоенного пикета. Адвокат в своей жалобе указывал на отсутствие состава преступления, а также несоразмерно жестокое наказание.

26 февраля 2022, 17:25

  • 1 Кадыров пояснил задачи чеченских силовиков на Украине

    Чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Путина, и защищать украинский народ, сказал сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров, признавшись в любви к народу Украины. При этом он добавил, что еще одной задачей чеченских военных является сведение "личных религиозных счетов".

26 февраля 2022, 15:47

26 февраля 2022, 15:42

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