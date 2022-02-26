Видео подтвердило присутствие чеченских войск на Украине

26 февраля 2022, 16:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов опубликовали видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, которое, по данным государственного ИА "Чечня сегодня", породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instagram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек. Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 25 февраля заявил на своей странице в Instagram, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине". Сам Рамзан Кадыров заявил в тот же жень, что чеченские бойцы отправятся на добровольной основе в самые горячие точки Украины. При этом, источник в силовых структурах региона указал, что после сбора в Грозном чеченские силовики отправились в свои части.

Видео установки флага Чечни опубликовали сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Telegram и председатель парламента Чечни Магомед Даудов на своей странице в Instagram.

Как следует из видео, человек в камуфляжной форме забирается на ворота, с эмблемой Нацгвардии Украины. Мужчина разворачивает флаг Чечни с портретом Ахмата Кадырова и устанавливает его на воротах. На другой стороне, которые ограждает колючая проволока, ворот установлен флаг России. Флаг Украины сброшен на земли внутри воинской части. Рядом с ним лежит возможно погибший или пленный - на видео видна лишь камуфляжная ткань. Камера быстро показывает обстановку внутри воинской части - нет ни людей, ни машин, ни техники. Мужчина, который устанавливал флаг поворачивается к камере и начинает спускаться вниз, следует из видеоролика.

"Наши бойцы достойно и самоотверженно защищают интересы Родины!", - прокомментировал видеозапись Даудов. На его странице в Instagram, на которую подписаны 2,7 миллиона человек за час с момента публикации, к 16.5 мск, запись набрала 5097 отметок "нравится" и 350 комментариев.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность видеозаписи, а также место и время ее записи.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".