Чеченские силовики на молитве. Скриншот кадра видео из самолета со страницы ya_pomoshnik_kra_95 в Instаgram. https://www.instagram.com/stories/ya_pomoshnik_kra_95/2780830250071916392/

26 февраля 2022, 01:34

Кадыров пообещал присутствие чеченских силовиков в самых горячих точках Украины

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченские бойцы отправятся на добровольной основе в самые горячие точки Украины, заявил Рамзан Кадыров. Украинские события для Кадырова являются лишь поводом показать лояльность Кремлю, отметил политолог Магомед Адамов.

Как писал "Кавказский узел", 23 февраля в сториз аккаунта помощника главы Чечни было опубликовано видео, которое, по данным государственного ИА "Чечня сегодня", породило "многочисленные слухи" о том, что Рамзан Кадыров прилетел на территорию Украины или Донбасса. В том же Instagram-аккаунте были размещены несколько фото, на которых в лесу совершают молитву бойцы, в том числе человек, похожий на командира чеченского батальона "Юг". Кадыров продемонстрировал готовность отправить бойцов на Украину, собрав в Грозном 12 тысяч силовиков и военнослужащих. По его словам, отправиться на Украину готовы свыше 70 тысяч человек. Глава ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов 25 февраля заявил на своей странице в Instagram, что "кадыровцы в составе российской армии находятся на Украине". 

Глава Чечни Рамзан Кадыров не сообщал о присутствии сейчас чеченских силовиков на Украине. По его словам, бойцы из Чечни на сборах в Грозном "выразили полную готовность выполнить задачи любой сложности" по приказу Владимира Путина. "В том числе жаждут они и отправки на добровольной основе на Украину (...) Я официально заявляю, что самые горячие точки на Украине будут проходить именно чеченские бойцы", – отметил он вечером 25 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Эта публикация на странице Кадырова, на которую подписаны 676 тысяч человек, за два часа с момента публикации, к 01.13 мск, набрала 2798 отметок "нравится" и 636 комментариев.

Источник в правоохранительных структурах отметил, что после сборов в Грозном силовики вернулись на свои же базы в республике. "Речи изначально не было, что они отправятся на Украину. Был разговор, что они готовы для этого", – привело его слова "Кавказ.Реалии"* 25 февраля.

Массовый сбор силовиков - демонстрация лояльности Кремлю, отметил живущий в Европе чеченский политолог Магомед Адамов. "Это очередной цирк со стороны Кадырова, не более. Из-за громкой истории с Янгулбаевыми он практически попал в опалу. Поэтому он любыми средствами пытается доказать Кремлю, что он свой. Украина тут ни при чем точно", – приводятся в публикации его слова. 

Напомним, что петицию, адресованную Владимиру Путину, 6 февраля на сайте Change.org опубликовал московский оппозиционный политик Илья Яшин. Призыв отправить главу Чечни в отставку Илья Яшин в своей петиции обосновал, в том числе угрозами руководства Чечни семье Янгулбаевых. "Кадыров, его ближайшее окружение, местные чиновники допускают публичные угрозы в адрес журналистов, правозащитников, судей и членов их семей. В своей риторике они апеллируют к понятию "кровной мести" и обещают отрезать головы своим оппонентам", – говорится в тексте петиции. Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

К 01.13 мск 26 февраля петиция, озаглавленная "Кадырова – в отставку!", набрала 237 595 подписей. За 29 часов, с 18.48 24 февраля, число подписей под этой петицией увеличилось на 10 632. 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2021 года Рамзан Кадыров публично заявил, что украинский вопрос – это его уровень, и, если бы ему поручили, то он давно "присоединил бы к Чеченской Республике Украину, или давно забрал бы". В январе Кадыров повторил, что на месте главы государства "давно забрал бы Украину", отправив туда войска. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Кадырову, что внешняя политика государства - прерогатива Владимира Путина. Кадыров в ответ назвал свои слова личной позицией. Говоря о вводе войск на Украину, глава Чечни не располагал информацией о готовящейся спецоперации, но уловил веяния из Кремля, которыми и были продиктованы его заявления, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Пользователи соцсети выступили против отправки чеченских силовиков на Украину", "Видео из самолета с голосом Кадырова за кадром появилось в сети на фоне войны с Украиной", "Политологи объяснили причины нежелания Кадырова отметить годовщину депортации чеченцев".

Автор: "Кавказский узел"

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