Кадыров признал потери среди чеченских бойцов на Украине

01 марта 2022, 09:51

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Два уроженца Чечни погибли в боях на Украине, еще шестеро получили ранения, сообщил Рамзан Кадыров и повторил призыв к крупномасштабным боевым действиям.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 27 февраля Кадыров опроверг информацию о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе командир полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, когда Рамзан Кадыров и Магомед Даудов опубликовали видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

О потерях среди уроженцев Чечни на Украине Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени. Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что росгвардейцы из Чечни готовы на Украине к выполнению любых задач. "Любые приказы готовы выполнить наши ребята, любые. Войска Росгвардии по Чеченской Республике [...] настроены выполнить приказ любой сложности. И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний", - говорится в публикации Кадырова.

27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине. "В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна. Надо уже освобождать города и населённые пункты [Украины]. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - заявил Кадыров, призвав Владимира Путина как верховного главнокомандующего "дать всем спецподразделениям соответствующий приказ".

Рамзан Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. "Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу", - написал он.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, встреча проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".