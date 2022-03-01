Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чеченской Республики

01 марта 2022, 09:51

Кадыров признал потери среди чеченских бойцов на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Два уроженца Чечни погибли в боях на Украине, еще шестеро получили ранения, сообщил Рамзан Кадыров и повторил призыв к крупномасштабным боевым действиям.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину, чтобы выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. Днем ранее он сообщил отправиться на Украину из Чечни готовы более 70 тысяч человек. 27 февраля Кадыров опроверг информацию о том, что на Украине убиты военные из Чечни, в том числе командир полка войск Нацгвардии Магомед Тушаев и командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев.

Первое свидетельство присутствия чеченских военных на Украине появилось 26 февраля, когда Рамзан Кадыров и Магомед Даудов опубликовали видео водружения флага с портретом Ахмата Кадырова на воротах воинской части с эмблемой Нацгвардии Украины, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченцы на Украине: факты и домыслы".

О потерях среди уроженцев Чечни на Украине Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем Telegram-канале. "Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени. Да, на войне убивают, и это был их выбор профессии. И эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ - минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили", - написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что росгвардейцы из Чечни готовы на Украине к выполнению любых задач. "Любые приказы готовы выполнить наши ребята, любые. Войска Росгвардии по Чеченской Республике [...] настроены выполнить приказ любой сложности. И я считаю, что нужен новый приказ, без лишних церемоний", - говорится в публикации Кадырова.

27 февраля Рамзан Кадыров раскритиковал военное руководство России за медлительность и неэффективность боевых действий на Украине. "В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, неэффективна. Надо уже освобождать города и населённые пункты [Украины]. Полная координация действий военных, грамотная расстановка сил и решительный штурм. Все! Больше ничего не нужно", - заявил Кадыров, призвав Владимира Путина как верховного главнокомандующего "дать всем спецподразделениям соответствующий приказ".

Рамзан Кадыров вновь озвучил призыв к крупномасштабным боевым действиям. "Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города. И в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу", - написал он.

Военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Лишь вечером 27 февраля Минобороны России впервые признало, что среди российских военнослужащих есть погибшие и раненые, но не уточнило их число. О военном конфликте на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры делегаций России и Украины, встреча проходила  недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Стороны "нашли точки соприкосновения" и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, уточнил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов", "Муфтий Чечни объяснил джихадом участие земляков в военном конфликте на Украине", "Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 марта 2022, 11:18

01 марта 2022, 11:02

01 марта 2022, 10:37

01 марта 2022, 09:36

01 марта 2022, 09:17

  • 1 Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов

    Джихад может объявить имам, представитель власти или духовный лидер, указали опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы, комментируя слова муфтия Чечни Салаха Межиева об отправке земляков на Украину. Объявляя джихад, муфтию следовало подчеркнуть, что это касается военнослужащих, а не всех мусульман, пояснили они.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи