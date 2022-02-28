Главной темой на переговорах России и Украины стало прекращение огня

28 февраля 2022, 20:19

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На переговорах делегации России и Украины нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, отметил член украинской делегации Михаил Подоляк.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отреагировал на это пресс-секретарь президента России. Встреча российской и украинской делегаций станет лишь первым раундом переговоров об условиях прекращения военного конфликта, она даст возможность выяснить позиции сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В Белоруссии сегодня состоялись переговоры делегаций России и Украины, встреча проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. Открыл встречу министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. "Вы можете себя чувствовать себя здесь в полной безопасности. Это наша святая обязанность", - привел сегодня его слова "Интерфакс"

Глава российской делегации, советник президента России Владимир Мединский заявил, что позиция российской делегации для переговоров с украинской стороной сформирована, а переговоры готовы вести "столько, сколько потребуется для достижения договоренности", пишет сегодня ТАСС.

По окончании переговоров Мединский сообщил, что они продолжались около пяти часов, следует из видео, опубликованного на сайте РБК. "За это время мы подробно прошли по всем пунктам повестки. Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, и самое главное, договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе. До этого времени каждая делегация, руководство каждой делегации, проконсультируется по всем переговорным позициям с руководством страны", - рассказал глава российской делегации.

Позиция России по итогам переговоров с украинской стороной будет согласована с руководством страны в течение ближайших суток, заявил член российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, "разговор получился", а что будет дальше — покажут ближайшие дни, сообщило РИА "Новости".

Член украинской делегации, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что главная тема, которая обсуждалась - прекращение огня. "Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сообщил Подоляк. По его словам, стороны уезжают на консультации в свои столицы, после которых, на втором раунде переговоров, эти темы "получат развитие", следует из видео, опубликованного на странице в Facebook УНИАН.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".