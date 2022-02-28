Политологи разъяснили подоплеку встречи делегаций России и Украины

28 февраля 2022, 13:09

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Встреча российской и украинской делегаций станет лишь первым раундом переговоров об условиях прекращения военного конфликта, она даст возможность выяснить позиции сторон, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Факт готовности сторон к диалогу свидетельствует о стремлении к прекращению боев, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы избежать гибели людей. 27 февраля он отказался провести переговоры на территории Белоруссии, предложив в качестве альтернативы Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку. Российская делегация уже прибыла в белорусский Гомель по предложению украинской стороны, отреагировал на это пресс-секретарь президента России.

26 февраля Владимир Зеленский заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Эрдоган предложили организовать переговоры с Россией. Азербайджанская сторона подтвердила переговоры Алиева и Зеленского и сообщила о направлении на Украину гуманитарной помощи. Лидеров Азербайджана и Турции могла просить о посредничестве Москва, предположил директор азербайджанского ИА Turan Мехман Алиев. Инициатива о посредничестве исходит от Турции, не согласился азербайджанский политолог Натиг Джафарли.

Переговоры должны способствовать достижению целей, которые Владимир Путин поставил перед армией в этой спецоперации, считает доцент Российского экономического университета им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

"Это позиция Москвы на этих переговорах. Самая главная цель – прекращение огня в Донбассе и вывод украинских подразделений и национальных батальонов с территории Луганской и Донецкой областей. То есть обеспечение безопасности ДНР и ЛНР. Это самый минимум для Москвы. Кроме этого, Россия может потребовать прекращения деятельности всех националистических групп и элементов на всей территории Украины. Если Украина не согласится на эти условия и выдвинет свои условия, невыполнимые для Москвы, то война не будет остановлена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Украинская делегация сегодня прибыла к месту переговоров с российской стороной в Гомельской области Белоруссии. В состав российской делегации вошли представители МИД, Минобороны, администрации президента и других ведомств. Возглавил ее помощник президента России Владимир Мединский. В состав украинской делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и замминистра иностранных дел Николай Точицкий, сообщает "Интерфакс". "Ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - процитировало агентство сообщение офиса украинского президента.

Для достижения компромисса и прекращения войны необходима не одна, а несколько встреч, убежден Перенджиев. "На этой встрече стороны выскажут друг другу свои претензии, ознакомятся с красными линиями друг друга, представят свои позиции. В результате этого они поймут, стоит дальше вести переговоры или нет никаких точек соприкосновения. На переговорах не будет требования отставок руководства Украины, мне кажется. Я также не думаю, что в результате этих переговоров война может быть остановлена. Москва не пойдет на это, пока не добьется своих целей", - подчеркнул он.

Начало переговоров говорит о готовности сторон найти компромисс и прекратить военные действия, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Я бы хотел, чтобы было четкое понимание, как стороны относятся к переговорам. В первый раз Москва приостановила продвижение войск, чтобы сесть за стол переговоров. Они [украинская сторона] никак не отреагировали. Второй раз Москва прождала до 15:00, и потом только украинская сторона дала сигнал, что делегация готова к переговорам. То есть Москва хочет мира и готова к переговорам на эту тему. И в этом случае важно то, что обе стороны уже ведут переговоры. Это уже своего рода победа. Только диалог между ними может положить конец войне", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Первая встреча даст возможность выяснить позиции сторон, подтвердил Андрей Кошкин. "Стороны смогут донести свои мысли, позиции, уступки, на которые они готовы. После этого стороны могут прийти к компромиссному решению, которое бы удовлетворяло и Киев, и Москву. Для Москвы это условия, которые заложены в задаче спецоперации – демилитаризация и денацификация, а также защита жизни жителей признанных республик в их границах. Вот когда будут получены эти гарантии, тогда Москва посчитает возможным достижение мира. Не требование капитуляции, а вот эти условия", - отметил он.

Политолог, доцент Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета Дмитрий Абросимов считает важным сам факт начала переговоров между Украиной и Россией. "Сегодняшняя встреча в целом ничего не даст, то есть не будут достигнуты конкретные договорённости о завершении войны и условиях завершения войны. На этой встрече стороны ознакомятся с позицией друг друга, с условиями, на которых они готовы заключить какой-то договор. Здесь самое главное – это сам факт начала переговоров. Это означает, что стороны хотят мира и готовы предпринять определенные шаги в этом направлении", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К конкретным результатам могут привести уже последующие встречи делегаций России и Украины, пояснил Абросимов. "Нельзя сказать, что переговоры проводятся на низком уровне. Для начала этого более чем достаточно. Что касается условий Москвы, то это в первую очередь безопасность жителей ЛНР и ДНР в прежних границах этих областей и проблема националистов, которых Кремль считает угрозой", - отметил он.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".