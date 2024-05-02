Власти признали убитыми на Украине более 3850 бойцов с юга России

02 мая 2024, 12:03

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С начала военной операции на Украине убиты не менее 1897 военных из СКФО и 1954 из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число убитых бойцов пришлось на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", представители властей и силовики на 21 апреля официально признали убитыми во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 3800 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Власти и силовики с начала СВО признали убитыми как минимум 3851-го военнослужащего из СКФО и ЮФО.

По официальным данным, на Украине убиты 1897 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 833. Признаны убитыми 356 бойцов из Ставропольского края, 275 – из Северной Осетии, 189 военнослужащих из Чечни 1 , 140 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 , 56 – из Ингушетии и 48 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 1954 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убит 731 боец из Волгоградской области, 421 – из Ростовской области, 380 военнослужащих из Краснодарского края, 299 силовиков из Астраханской области, 70 военных из Калмыкии и 23 – из Адыгеи.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О том, что он убит, 26 февраля 2022 года сообщил глава республики Сергей Меликов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе убитых на Украине. В пользу того, что реальные потери на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, еще один явный фактор – стремление властей сгладить представление общественности о потерях в зоне военной операции, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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