Житель Дагестана добивается объективной оценки инвалидности после утраты зрения

03 мая 2024, 00:32

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Бывший проводник пассажирского вагона Руслан Камалов практически полностью потерял зрение после инцидента, произошедшего с ним во время службы. Бюро медико-социальной экспертизы оценила его потерю зрения в 50% и присвоила Камалову более легкую группу инвалидности. Житель Дагестана оспаривает это решение в суде.

Как рассказал сам Руслан Камалов корреспонденту "Кавказского узла", в декабре 2022 года во время стоянки поезда на станции в Краснодарском крае он пытался остановить драку двух пассажиров.

В ходе конфликта один из пассажиров ударил Камалова в глаз. Проводник получил тяжелую травму, связанную с разрывом правого глаза, в результате утратил способность полноценно видеть.

Бюро медико-социальной экспертизы №1 в Махачкале квалифицировало травму Камалова как трудовое увечье, а ее последствия – как утрату профессиональной трудоспособности на 50%. Проведенное в Главном бюро медико-социальной экспертизы Дагестана повторное освидетельствование также оценило его утрату зрения в 50%.

Согласно диагнозу, Камалов должен быть признан инвалидом второй группы. Он подал иск в Кировский районный суд Махачкалы, требуя присвоить соответствующую его фактическому состоянию группу инвалидности. Медицинские документы и результаты обследований, как указано в исковом заявлении, свидетельствуют о наличии у Камалова тяжелой травмы, в результате которой он "фактически ослеп на оба глаза".

"В бюро медико-социальной экспертизы Махачкалы прятали от меня представленные мной документы, а потом пытались меня убедить в том, что я их забрал. Хорошо, что сестра сохранила их в электронном формате. Там еще сказали: у тебя 30% потеря зрения, мы от себя попросили, 50% еле сделали, не надо тебе никуда обращаться, а то и это у тебя заберут. Я должен был переосвидетельствоваться в апреле этого года, теперь вообще не получаю никакой пенсии по инвалидности», – рассказал Камалов. По его словам, всего проводились три экспертизы: две в Дагестане, одна в Москве.

Медицинские заключения, расследование трудовой инспекции и акт проверки о несчастном случае свидетельствуют, что Камалов получил разрыв правого глаза с выпадением внутренних оболочек, атрофию зрительных нервов с двух сторон и другие повреждения. По словам Руслана, правым глазом он не видит ничего, а зрение левого сохранено минимально. "Левым глазом я вижу пятнами, могу различать цвета. Моя активность ушла в процентном соотношении на 80-90%. Мне постоянно требуется посторонняя помощь. Читать я, конечно, не могу, не имею возможности распознать человека по лицу", - цитировало его слова издание "Черновик" в публикации от 28 октября 2023 года.

Заседание суда по иску Камалова состоялось 2 мая. Адвокат Махмуд Гаджиев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что Камалов добивается первой группы инвалидности вместо второй, которую ему присвоило Бюро медико-социальной экспертизы.

"Мы в связи с этим назначали экспертизу, которую определили в главное бюро медико-социальной экспертизы в Москве. Они ответили, что у Камалова нет стойких нарушений утраты функций организма, то есть он якобы здоров. А в другом своем ответе они указывают, что у него нарушения есть, но они идут только на вторую группу инвалидности. По экспертизе очень много неточностей, они неправильно, не по закону применили приказ о признании лица инвалидом. Мы составим рецензию по этому поводу. Суд отложил процесс в связи с тем, что нам необходимо предоставить необходимые вопросы", – рассказал адвокат.

Адвокат также ходатайствовал о вызове экспертов, которые должны дать свою оценку заключению проведенной медико-социальной экспертизы. Следующее заседание суда запланировано на 24 мая.

По словам Камалова, сейчас он находится на больничном. Работодатель – РЖД, – возлагает ответственность на Минобороны РФ, так как проводник обслуживал военный эшелон, и драка, в ходе которой пострадал Камалов, произошла между военнослужащими. В тот момент Камалов находился в официальной командировке.

Правый глаз Руслана в связи с тяжелой травмой подлежит удалению. По словам Камалова, на первой группе инвалидности настаивает офтальмолог, у которой он наблюдался, а одна из сотрудниц Бюро МСЭ в неофициальной беседе подбодрила его в намерении отстаивать свои права. Вернуться к работе проводника Камалов не в состоянии, а уволить его, согласно официальной оценке МСЭ, не могут, отмечает "Черновик".

Согласно больничному листу, Камалов, по его словам, получает "копейки", так как выслуга лет у него небольшая, около четырех месяцев. Работая проводником, он получал около 130 тысяч рублей без вычета налогов.

"Мне 33 года, я без работы сижу дома. Живу на съемной квартире, у меня супруга и двое детей. Не знаю, как мне быть, пытался попасть на прием к главе Дагестана, но в его администрации сообщили, что "в связи с плотным графиком работы Сергея Меликова организовать с ним втсречу не представляется возможным". Порекомендовали обратиться в Минтруда Дагестана за получением какой-то субсидии, но зачем она мне", - говорит Камалов.

Руслан Камалов объездил разные офтальмологические центры страны, но получил ответ, что восстановить с помощью операции зрение хотя бы частично невозможно. Согласно заключению, которое имеется у Камалова, хирургическое вмешательство в его случае бесперспективно.

"За все это время от неподвижности я набрал вес на нервной почве, у меня ожирение третьей степени. Лежал в неврологическом и терапевтическом стационарах. Все врачи говорят, что состояние моего здоровья становится хуже, и только медико-социальная экспертиза никаких проблем не видит", - заключил Руслан Камалов.

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